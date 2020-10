La reputazione delle aziende farmaceutiche cresce nel 2020 e il “sistema Italia” è tra i più apprezzati

Secondo lo studio Pharma RepTrak 2020 le società hanno migliorato la propria immagine grazie a un uso più oculato dei social e delle campagne per promuovere la responsabilità sociale. Ne beneficia anche tutto il settore pharma italiano

Migliora ancora la reputazione delle aziende farmaceutiche nel nostro Paese. A evidenziarlo è Pharma RepTrak 2020, la fotografia scattata per le società del settore in Italia presentata come ogni anno da The RepTrak Company, leader mondiale nella misurazione della reputazione. Lo studio traccia il percepito espresso da un campione rappresentativo della popolazione Italiana (oltre 2800 rispondenti) nei riguardi di 24 aziende farmaceutiche tra le principali del settore che operano in Italia.

Reputazione forte

Il comparto nella sua totalità ha raggiunto una reputazione media pari a 70,9, superando la soglia dei “70 punti”, valore che identifica una reputazione “forte”. Pharma RepTrak 2020 conferma dunque un andamento in crescita di quasi 3 punti (vs 67,9 del 2019), consolidando il rafforzamento della reputazione del settore che dal 2018 registra un incremento costante e significativo.

I fattori che hanno inciso

L’indagine annuale sulla reputazione delle aziende farmaceutiche viene condotta nei primi mesi dell’anno, in un periodo pre-Covid a livello europeo, e mette in luce come il settore già all’inizio del 2020 registri un livello reputazionale forte e in crescita. Tra i fattori che hanno svolto un ruolo fondamentale nell’incremento della reputazione del farmaceutico, con un avvicinamento generalizzato tra le aziende nel percepito degli italiani, si evidenzia l’avvio di un più stretto dialogo con l’opinione pubblica nel corso del 2019, anche grazie a una rinnovata attività di comunicazione, che vede un numero sempre maggiore di aziende avvalersi dei social media. Nello stesso tempo le imprese del Pharma hanno mostrato la volontà di raccontarsi su temi rilevanti come l’impegno nella ricerca e sul versante della sostenibilità e di far conoscere gli importanti traguardi raggiunti in termini di contributo all’economia del paese. Al riguardo il comparto mette a segno risultati significativi. Come rileva Farmindustria, si registra negli ultimi cinque anni una crescita occupazionale del settore pari a +10% rispetto a +5% della media nazionale (dati Istat tra il 2014 e il 2019) e un incremento del fatturato che tocca nel 2019 i 34 miliardi di euro.

Anche l’Italia tutta ci guadagna

Se le imprese del Paese escono bene dall’indagine di Pharma RepTrak 2020, stessa cosa si può dire dell’intero ecosistema industriale italiano di riferimento. Su una media globale del 69,3%, l’Italia si posiziona quarta (dietro a Danimarca con 75%, al Regno Unito con 73% e al Belgio con il 71%) con un indice di gradimento di 70,9 punti percentuali. A scendere troviamo Spagna e Cina (entrambe 70,6%) e Germania con 70,2%. In discesa gli Usa che con un -4% sul 2019 ha un indice di gradimento di poco superiore al 62%.

La responsabilità di impresa conta

Dall’indagine si osserva una crescente attenzione dell’opinione pubblica al ruolo sociale delle imprese, in particolare per quelle del settore farmaceutico, una aspettativa che si va rafforzando in tempo di pandemia. In questo periodo tra le sette dimensioni che formano la valutazione del pubblico assistiamo ad una crescita progressiva del peso attribuito alla responsabilità d’impresa, al punto che l’indicatore riduce il proprio divario rispetto alla dimensione “prodotti e servizi” delle aziende passando da 6,9 a 3,8 punti.

La reputazione ai tempi di Covid-19

“Anche nella fase di incertezza dovuta al Covid-19, le aziende farmaceutiche sembrano poi aver risposto alle attese dei cittadini, assicurando continuità produttiva, accesso alle cure e fornendo il proprio sostegno al sistema sanitario” afferma Sara Fargion, Vice President RepTrak Company e Pharma Industry Practices leader e spiega: “A confermarlo il trend reputazionale di 7 principali aziende del settore farmaceutico (in ordine alfabetico: AbbVie, Gsk, Novartis, Msd, Pfizer, Roche e Sanofi) che secondo le rilevazioni condotte da RepTrak durante l’emergenza Covid e nei mesi immediatamente successivi (periodo marzo/luglio) segna una crescita di ulteriori 2 punti. In tal modo la reputazione di queste aziende fa da traino al comparto e si avvicina a settori quali mass market e retail che da sempre si collocano in una fascia reputazionale forte (>70)”.

L’impatto social

Il percorso delle aziende farmaceutiche nel rapporto con l’opinione pubblica è in continua evoluzione. Negli anni recenti, le imprese del settore si sono poste l’obiettivo di “farsi conoscere”, di raccontare chi sono e cosa fanno, anche per superare vecchi pregiudizi. Nel tempo hanno poi cercato di mettere in rilievo il loro ruolo nella società. “Oggi al tempo del Covid le aziende farmaceutiche hanno avuto un ruolo sul piano informativo riguardo al virus, attirando maggiormente le persone a visitare i propri siti internet o a seguire i loro canali social. Per quest’ultimi l’indagine registra un incremento della rilevanza dei canali pari a 8,3 punti e in parallelo si osserva una crescita (+4,7) dell’interesse dei lettori per gli articoli legati al mondo farmaceutico. A tali risultati ha certamente contribuito la maggiore presenza delle aziende farmaceutiche in Italia sui social media e il rafforzamento dell’utilizzo dei canali proprietari (owned media: sito web aziendale, social media)” conclude Sara Fargion.

Il profondo stacco rispetto agli altri settori industriali

Nonostante l’aumento della buona reputazione, l’industria farmaceutica è ben lontana dalle prime posizioni se si prende in considerazione tutto il comparto industriale italiano. Infatti con una media del 71%, il pharma, nel complesso, si ferma al 70,9. Seppur sotto la media di 0,1%, il distacco con i vertici della classifica è ampio. I prodotti del lusso viaggiano sul 75,1%, quello delle automobili sul 74,7% e l’elettronica sul 74,2%. Meglio le attività legate all’home care col 73,7% di gradimento.