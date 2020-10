Sit Laboratorio Farmaceutico si accorda per acquisire tre prodotti di Daiichi Sankyo

La società del gruppo Desma si è accordata con la sede francese della multinazionale giapponese per fare suoi metoprololo e un calcio antagonista contro l'ipertensione e un derivato della colchicina come rilassante muscolare

Sit Laboratorio Farmaceutico, del gruppo Desma, ha trovato un accordo con la sede francese di Daiichi Sankyo per acquistare tre prodotti: metoprololo, un calcio antagonista contro l’ipertensione e un derivato della colchicina come rilassante muscolare.

Rafforzamento sul mercato

L’acquisizione rappresenta un significativo passo avanti per il gruppo Desma nel mercato francese e per le esportazioni in molti Paesi africani. Lamberto Pedrotti, Managing director di Desma ha commentato: “L’operazione è un fattore chiave per il futuro della nostra compagnia. Permette di accrescere il nostro portfolio e di rafforzare la nostra presenza in Francia. Senza considerare che il gruppo vuole potenziale anche il suo export. Al momento siamo presenti in cinque continenti e in 40 Paesi”. Anche Benoit Escoffier, General manager della filiale francese di Daiichi Sankyo ha mostrato soddisfazione: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante obiettivo. In questo modo potremo ottimizzare le allocazioni delle risorse sull’oncologia sul mercato francese”.