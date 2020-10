Ebola, approvato il primo farmaco dalla Fda

Il farmaco è un cocktail di tre anticorpi monoclonali (atoltivimab, maftivimab e odesivimab-ebgn) pensato per essere somministrato sia a pazienti adulti che in età pediatrica

La Food and drug administration americana ha approvato il primo farmaco per i malati di Ebola. Ne dà notizia l’ente stesso sul suo sito internet.

Il farmaco

Il medicinale Innmazeb è un composto di tre anticorpi monoclonali (atoltivimab, maftivimab e odesivimab-ebgn) ed è stato pensato per trattare pazienti adulti e pediatrici affetti dal ceppo Zaire ebolavirus. Il prodotto funziona colpendo la glicoproteina che si trova sulla superficie del virus e si attacca ai recettori della cellula, permettendo al virus di entrarci dentro. I tre anticorpi si attaccano simultaneamente a questa proteina, impedendole di legarsi alla cellula e di aprire così la strada al virus. I risultati sono arrivati direttamente dalla Repubblica democratica del Congo dove è stato condotto un esperimento su 382 pazienti (adulti e non) durante l’epidemia del 2018-2019. A guidare la ricerca i National Institutes of Health (Nih) e l’Istituto nazionale di ricerca biomedicale congolose.

Prima volta

Esisteva già un vaccino per l’Ebola, approvato nel 2019 dopo una sperimentazione sul campo in Guinea tra il 2014 e il 2016, ma non c’era ancora traccia di un farmaco. “È la prima volta che viene approvato un trattamento specifico per l’Ebola”, ha detto George Yancopoulos, presidente e capo scientifico di Regeneron.