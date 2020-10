Parere positivo del Chmp per dieci nuovi farmaci

Oltre alla decisione sulle singole terapie, l'Ema ha chiarito che prenderà contatto con le aziende che si occupano di produrre metformina per implementare ulteriori controlli sulla presenza di nitrosammina

Un lavoro senza sosta quello del Comitato per i farmaci a uso umano del 12-15 ottobre. Sono ben dieci i farmaci che hanno ricevuto parere positivo e che ora saranno sottoposti al vaglio della Commissione Ue per l’immissione in commercio.

Le dieci molecole

Il primo sì (seppur condizionato) riguarda Tecartus (brexucabtagene autoleucel), un farmaco di terapia genica a base cellulare per il trattamento del linfoma mantellare negli adulti. Il medicinale aveva goduto del programma Prime per accelerare l’autorizzazione. Il secondo è un’altra terapia cellulare a base di cellule staminali ematopoietiche trasdotte dal vivo che utilizza un vettore lentivirale che traccia il gene dell’arisulfatasi A per trattare la leucodistrofia metacromatica (Libmeldy). Soggetto anch’esso al Prime c’è poi lumasiran per il trattamento della iperossaluria di tipo 1. Nell’elenco ci sono anche due antiretrovirali. Il primo è rilpivirina e il secondo è cabotegravir. Entrambi sono stati pensati per trattare la immunodeficienza da Hiv. L’elenco prosegue con fenfluramina per la sindrome di Dravet, inclisiran contro la ipercolesterolemia, un farmaco orale per il trattamento delle reazioni allergiche, inclusa l’anafilassi, nei bambini di età compresa tra i quattro ei 17 anni che hanno confermato casi di allergia alle arachidi, l’associazione formoterolo/glycopirronio bromide/budesonide per il trattamento delle ostruzioni polmonari croniche e, infine lenalidomide contro il mieloma multiplo e linfoma follicolare.

Ancora le nitrosammine

All’ordine del giorno del comitato c’era anche una discussione inerente alla presenza di nitrosammine in farmaci a base di metformina. L’Ema e l’Ue hanno dichiarato che contatteranno a breve i depositari di Aic per chiedere ulteriori test sui medicinali e verificare o meno la presenza di agenti tossici. Si tratta di una misura precauzionale per garantire la sicurezza del paziente durante il completamento delle indagini in corso su questi medicinali. La richiesta è in linea con il referral di quest’anno secondo l’articolo 5, paragrafo 3, che ha introdotto le misure richieste alle aziende per limitare la presenza di nitrosammine nei medicinali. Le autorità regolatorie controlleranno attentamente le risposte a questa richiesta e prenderanno le misure appropriate, se necessario. La presenza di nitrosammine nei medicinali a base di metformina è in corso di verifica, poiché all’inizio di quest’anno è stata trovata una nitrosammina chiamata N-nitrosodimetilammina (Ndma) in alcuni lotti dell’Ue. L’Ema consiglia ai pazienti dell’UE di continuare ad assumere farmaci a base di metformina, poiché i rischi di non trattare il diabete superano di gran lunga i possibili effetti dei bassi livelli di Ndma riscontrati nei test.