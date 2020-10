Il farmacista veterinario tra paletti normativi e una formazione su cui investire

È il punto di contatto tra il medico e gli allevatori o proprietari di animali. È responsabile della dispensazione del medicinale, con regole diverse in base al contesto di lavoro. Oggi è ancora una figura “autodidatta”, che chiede però percorsi formativi adeguati. Dal numero 6 di Animal Health

di Francesca Innocenzi

Con l’emergenza Coronavirus si è parlato molto di operatori e professionisti sanitari. Fra questi, il farmacista, in qualità di punto di contatto primario per i cittadini data la capillarità delle farmacie sul territorio nazionale (una ogni tremila abitanti) rappresenta di fatto una figura professionale sanitaria fondamentale alla quale rivolgersi per un primo orientamento in materia di salute.

Non per nulla fra i temi più caldi ci sono recentemente proprio quelli che vedono il farmacista prossimo a una svolta nella propria professione, non senza qualche risvolto anche polemico, come sulla possibile introduzione della figura del “farmacista di famiglia”, autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specifiche come quella di vaccinare i pazienti, in sinergia col medico di medicina generale. Spesso però ci si dimentica che il farmacista non è solo il responsabile della dispensazione del farmaco umano, ma anche di quello veterinario, soggetti a dinamiche e normative completamente diverse.

La distribuzione del farmaco veterinario in Italia

Il mercato del farmaco veterinario in Italia è stimato pari a circa 700 milioni di euro, con un trend in crescita. Di questi, circa 260 milioni sono generati da specialità veterinarie per gli animali destinati alla produzione alimentare (Dpa), mentre 370 milioni sono generati da specialità veterinarie destinate agli animali da compagnia. Il resto riguarda il settore delle premiscele medicate e dei prodotti a uso orale.

Il 90% dei medicinali veterinari destinati agli animali Dpa passa attraverso la rete di grossisti, mentre il restante viene distribuito attraverso le farmacie e le parafarmacie. Il farmaco destinato agli animali da compagnia invece vede tra i suoi principali distributori, oltre i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i petshop, la Gdo e i canali online.

Esistono delle particolarità nelle autorizzazioni dei singoli attori coinvolti, e quindi nel tipo di medicinali veterinari che è possibile dispensare e nelle sue modalità, ma in tutti i casi la figura di riferimento (anche nel grossista) è quella del farmacista, che deve avere una conoscenza specifica del settore.

Il farmacista veterinario

Il farmacista che opera presso tali strutture e si occupa delle specialità medicinali a uso veterinario, assume un nuovo ruolo, quello di punto di contatto tra il medico veterinario e gli allevatori/proprietari di animali: nasce, si potrebbe dire, il farmacista veterinario.

Nel settore dei pet, il farmacista veterinario opera in sinergia col medico veterinario, nel fornire al proprio cliente supporto e consigli professionali per il benessere e la cura dei pet, svolgendo il proprio ruolo di operatore sanitario mediante una consulenza specialistica anche relativamente alle patologie zoonotiche.

Per capire la portata di questo fenomeno basti pensare che nelle famiglie italiane vivono circa 7,3 milioni di gatti e 7 milioni di cani (circa uno ogni 3,7 famiglie), oltre pesci e altre specie minori, con una aspettativa di vita raddoppiata negli ultimi 30 anni grazie alla cura e alla sana alimentazione (Rapporto Assalco-Zoomark 2020).

Non solo in farmacia

Il farmacista veterinario è una figura altamente specializzata responsabile della corretta dispensazione del farmaco, attraverso il rigoroso rispetto della normativa vigente, spesso molto complessa. Nei grossisti autorizzati, il farmacista responsabile della vendita all’ingrosso (art. 66 D.Lvo 193/06) può vendere tutte le specialità veterinarie esclusivamente ai rivenditori autorizzati (farmacie, parafarmacie, altri grossisti) mentre ai petshop/Gdo potrà vendere soltanto i medicinali veterinari Sop (Senza obbligo di prescrizione) ricompresi nella definizione dell’art. 90 (antiparassitari uso esterno e altri prodotti per roditori etc). Se poi il grossista è autorizzato anche alla vendita di medicinali veterinari a uso stupefacente e psicotropo, potrà distribuirli soltanto presso altri grossisti autorizzati, alle farmacie, o alle strutture veterinarie/veterinari (DPR 309/90) dietro modalità di approvvigionamento molto specifiche e responsabilità anche di tipo penale.

Sempre nei grossisti, il farmacista responsabile della vendita diretta (art. 70 D.Lvo 193/06), potrà vendere tutti i medicinali veterinari (Sop o dietro Ricetta elettronica veterinaria) direttamente agli operatori finali professionali così come identificati dall’art. 65 del D.Lvo 193/06, quindi veterinari, strutture ambulatoriali, canili/gattili, allevamenti, mentre al privato cittadino soltanto i Sop o, in caso di medicinali soggetti a Rev, solo quelli autorizzati esclusivamente per gli animali da compagnia (cane, gatto, equidi non dpa).

Parafarmacie

Nelle parafarmacie, può vendere tutte le specialità veterinarie ad eccezione degli stupefacenti e psicotropi, ed è autorizzato solo alle preparazioni galeniche di tipo officinale. Nelle farmacie, dovrà essere a conoscenza sia delle norme relative ai medicinali stupefacenti e psicotropi (DPR 309/90), sia di quelle relative ai medicinali veterinari non stupefacenti (D.Lvo 193/06), sia delle preparazioni galeniche officinali e magistrali. In tutti i casi, dovrà essere anche a conoscenza dell’esistenza di farmaci il cui uso e detenzione sono riservati al medico veterinario (Decreto 28 luglio 2009), e di quelli il cui uso invece è vietato negli animali Dpa (D.Lvo 158/06).

Se è vero che queste norme devono essere conosciute in primis dal medico veterinario che prescrive la terapia tramite Rev, non bisogna dimenticare le responsabilità del farmacista all’atto della dispensazione, sia relativamente alle corrette formalità della Rev, sia all’uso in deroga di farmaco umano e alle possibilità di sostituzione del farmaco.

Formazione da autodidatta

Da queste premesse appare evidente l’esigenza di adeguati percorsi formativi, sia da un punto di vista normativo che di know how sul benessere e la salute degli animali in generale, che allo stato attuale risultano piuttosto carenti. Il percorso universitario non tocca praticamente mai il farmaco veterinario, se non in maniera marginale e solo in alcune università. Gli eventuali corsi formativi Ecm, da parte degli ordini o di altri organismi autorizzati, sono pochi, difficili da trovare e generalmente non sufficienti a colmare le lacune sentite dal professionista.

Nonostante la Fofi e la Fnovi, gli ordini professionali rispettivamente dei farmacisti e dei veterinari, in collaborazione anche con il ministero della Salute, abbiano realizzato un corso Fad sulla ricetta elettronica veterinaria che ricapitolava la normativa in essere anche relativamente agli stupefacenti e psicotropi, una buona percentuale di farmacisti che operano nella veterinaria non ritiene di essere adeguatamente formato.

L’indagine

Secondo i dati preliminari di una indagine ancora in corso su un campione di un centinaio di farmacisti, il 22 % non è a conoscenza del fatto che il sistema Rev non pone blocchi al veterinario nell’atto della prescrizione e che pertanto restano in capo al farmacista le consuete responsabilità di controllo; il 40 % non conosce le norme relative alle specialità a uso e detenzione esclusiva del veterinario, alle sostanze vietate nei Dpa o ai medicinali stupefacenti e psicotropi (dove le responsabilità sono anche di tipo penale), e oltre il 60 % degli intervistati è assolutamente a digiuno della galenica veterinaria.

Soltanto il 35% dei farmacisti che operano nel settore specializzato della veterinaria si forma efficacemente ma in maniera autonoma, un altro 35% cerca di mantenersi informato ma presenta molta confusione sui vari aspetti normativi, e infine l’ultimo 30% non riesce affatto, anche se sarebbe molto interessato.

In caso di dubbi, la metà dei farmacisti veterinari si rivolge all’Ordine, dal quale tuttavia non si sente adeguatamente supportato soprattutto relativamente ai gap normativi e alle particolarità dei singoli casi, e si unisce quindi alla restante metà che si rivolge direttamente ad altri colleghi più esperti, anche attraverso gruppi Facebook specifici o alle risorse online disponibili.

Criticità e riconoscimento

Il farmacista che opera nel settore veterinario è iscritto all’Ordine professionale Fofi esattamente come il farmacista che opera nel settore umano. Tuttavia, il sentiment diffuso è quello di essere considerati professionisti di serie B, a dispetto di quella che invece è una formazione decisamente più specialistica, e che dovrebbe anzi essere maggiormente valorizzata e rappresentata a livello ordinistico/istituzionale. Le principali criticità lamentate da parte dell’attività ordinistica sono in minima parte relative ai corsi di aggiornamento, mentre principalmente riguardano altri aspetti.

In primis, l’assenza di una interpretazione univoca delle norme specifiche, specialmente nei casi particolari che non hanno una esplicitazione legislativa. Il farmacista si ritrova spesso ad affrontare come meglio può alcuni gap normativi, non senza ansia e preoccupazione per le conseguenze, talora anche penali, per la propria professione, soprattutto dato che il comparto è uno dei più controllati dalle autorità.

I problemi contrattuali

Seguono le difficoltà riscontrate da un punto di vista contrattualistico e di relativa remunerazione, relativamente alle diverse posizioni esistenti (direttore tecnico, persona responsabile degli stupefacenti, farmacista collaboratore etc.) e alle specifiche responsabilità dal punto di vista lavorativo, professionale, sanitario e talora penale.

Infine, la sentita necessità di proteggere la propria professione dai casi di abuso (art. 384 del Codice penale), come la piaga della vendita online incontrollata anche di quei farmaci che potrebbero essere dispensati solo dal farmacista, o l’annosa questione della cessione del farmaco da parte del medico veterinario, per le quali la categoria si sente poco rappresentata da parte dell’Ordine.

La legge Balduzzi

Il D.Lvo 193/06 prevede infatti la possibilità, per il medico veterinario, di cedere al cliente una confezione di farmaco veterinario dalla propria scorta (art. 84), allo scopo di iniziare tempestivamente la terapia. Se prima era possibile solo utilizzare medicinali già aperti (e quindi consegnare una quantità limitata di farmaco sufficiente per iniziare la terapia in attesa dell’approvvigionamento di una confezione completa in farmacia), dal 2012 la legge Balduzzi ha permesso al medico veterinario di cedere anche confezioni integre (nel caso di pet), la qual cosa di fatto si traduce sovente nella cessione della terapia completa, a discapito della farmacia.

Possibilità che in alcuni casi, ha creato scontri accesi tra farmacisti e veterinari, come nel caso di cessione di antiparassitari a uso esterno, la cui somministrazione di certo non ha carattere di urgenza, o quando si prospetta l’esenzione dal pagamento della Rev se si acquista il farmaco direttamente dal veterinario. Casi sollevati nel tempo dalle diverse associazioni professionali private esistenti, che i farmacisti veterinari auspicherebbero venissero trattati maggiormente e in maniera più incisiva da parte dell’Ordine, o da un diverso Ordine di Farmacisti veterinari che alcuni addirittura suggeriscono di creare.

