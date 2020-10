Ricerca: nasce l’Intergruppo parlamentare “Scienza e Salute”

A promuoverlo e presiederlo l’on. Angela Ianaro (M5S), ricercatrice e docente di Farmacologia all’Università Federico II di Napoli, che ad AboutPharma spiega le priorità in agenda: investimenti, trasferimento tecnologico, Intelligenza artificiale, formazione e capacità di fare sistema

Un “laboratorio di idee” per promuovere la ricerca nel campo della salute. A partire dagli investimenti, dal dialogo virtuoso tra tutti gli attori del sistema, dall’applicazione concreta di innovazioni dirompenti come l’Intelligenza artificiale nel mondo dei farmaci. Nasce con questo spirito l’Intergruppo parlamentare “Scienza e Salute” promosso e presieduto dell’on. Angela Ianaro, deputata M5S, ricercatrice e professore associato di Farmacologia all’Università Federico II di Napoli.

Nasce l’Intergruppo “Scienza e Salute”

L’Intergruppo, che riunisce deputati e senatori di diversi orientamenti politici, si è riunito per la prima volta, online, il 19 ottobre, eleggendo Ianaro alla presidenza e adottando un “manifesto” con le linee programmatiche. L’idea di fondo è che l’emergenza innescata da Covid-19 possa essere un’occasione di rilancio per la ricerca nel settore delle Scienze per la vita e per tutto il sistema Paese. Sull’agenda, quindi, ci sono gli investimenti, anche alle luce del programma Next Generation Eu (Recovery Fund). Ma anche l’obiettivo ambizioso di gettare le basi per un sistema normativo in cui ricerca e scienze della vita trovino un ruolo centrale nell’agenda politica del Paese.

“L’idea di un Intergruppo nasce dall’esigenza di affrontare determinati temi con un approccio razionale e scientifico”, spiega l’on. Angela Ianaro ad AboutPharma. “Da parlamentare, ma anche da docente di Farmacologia e ricercatrice, ho sempre dedicato la massima attenzione al binomio scienza-salute. L’obiettivo – spiega la presidente dell’Intergruppo – è lavorare in modo trasversale con i colleghi parlamentari per cercare delle risposte, soprattutto in questo momento storico. La volontà principale è quella di creare un ecosistema della salute”.

In altre parole? “Significa guardare non soltanto allo stadio finale, cioè a un farmaco, a una cura o all’organizzazione territoriale di un servizio sanitario. Ma partire dall’inizio, creare un circolo virtuoso tra la ricerca, che va potenziata con investimenti, e tutto il resto. Dobbiamo lavorare sulla capacità di tradurre le eccellenze della ricerca in soluzioni di assistenza sanitaria. Quindi scommettere sulla ricerca traslazionale e il trasferimento tecnologico”. Secondo Ianaro il più grande handicap del nostro sistema è la scarsa capacità di “trasformare le idee in soluzioni”. Di “idee siamo fecondi”, sottolinea la deputata, ma sul resto siamo meno capaci.

Dialogo con tutti gli attori

Intorno alla ricerca per la salute ruotano diversi attori: “Per questo il secondo punto più importante è instaurare il dialogo con tutti gli attori coinvolti nelle Scienze della vita: l’università, l’industria, i centri di ricerca pubblica e privata. Costruire un dialogo è uno degli obiettivi principali”, spiega Ianaro.

Anche la politica dovrà dialogare: l’agenda dell’Intergruppo – così come le sfide della ricerca nelle Scienze della vita – s’intreccia con le competenze di diversi ministeri: Salute, Università e Sviluppo Economico. “L’interlocuzione con questi ministeri è propedeutica al successo delle proposte a cui lavoreremo. Sono convinta che sia utile a tutti. Dobbiamo gettare le basi per un approccio nuovo in questo campo. Noi abbiamo bisogno di cultura scientifica in questo Paese. Lo dicono in tanti, ora – sottolinea Ianaro – proviamo a fare qualcosa di concreto”.

Intelligenza artificiale e drug discovery

Sull’agenda del neonato Intergruppo c’è anche l’Intelligenza artificiale. “È un tema che ci sta a cuore. Io penso in particolare alle applicazioni nel campo della drug discovery. Su questo fronte il nostro Paese è lievemente in ritardo rispetto ad altri Paesi, ma abbiamo tutte le potenzialità. Servono percorsi di formazione, dalla scuola all’università. C’è un’alta richiesta di personale specializzato nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla salute, che non è solo telemedicina o robotica, ma anche drug discovery”.

Focus su ricerca farmaceutica e biomedicale

Il tema degli investimenti resterà comunque in cima all’agenda. Soprattutto in questo autunno caratterizzato da una doppia sfida: Recovery Fund e legge di Bilancio. “Siamo appena nati, ma abbiamo intenzione di prepararci al meglio per formulare proposte. Si parla sempre di incrementare gli investimenti in ricerca, ma poi spesso questi non si concretizzano. Noi guardiamo a un target preciso, alla ricerca farmaceutica e biomedicale. Quindi sicuramente cominceremo a lavorare per proposte in questa direzione. E il Next Generation Eu – conclude la presidente dell’Intergruppo Scienza e Salute – è una grande opportunità”.