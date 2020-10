L’equilibrio tra pubblicazioni e trasferimento tecnologico

L’Istituto italiano di tecnologia (Iit) vanta un buon numero di pubblicazioni ma anche brevetti, perseguendo una strategia che si basa sul valutare prima la scoperta, depositare una domanda per privativa industriale, e poi pubblicare. Politica in linea con quella di altri centri di ricerca internazionali. Dal numero 182 del magazine

Il segreto per mantenere un giusto equilibrio tra pubblicazioni e trasferimento tecnologico è non avere fretta di pubblicare e avere a disposizione un ufficio brevetti dedicato per valutare le potenziali invenzioni. È in sintesi la filosofia dell’Istituto Italiano di tecnologia (Iit), che può vantare oltre 1600 lavori scientifici pubblicati e circa 60 mila citazioni e 1100 depositi, corrispondenti a circa 315 invenzioni da quando l’Istituto è operativo nel 2008. A raccontarlo è Giuseppe Giardina, manager Industrial Liaison in Iit, responsabile dei rapporti con le imprese e con un expertise nel campo del trasferimento tecnologico nel settore farmaceutico, che tiene subito a precisare come la politica del centro non sia mettere in secondo piano le pubblicazioni, ma adottare una strategia che consenta anche di brevettare. “In Iit ci sono due percorsi” spiega. “Le cose cambiano a seconda che l’invenzione, con una certa valenza di mercato, sia fatta all’interno del programma scientifico dell’istituto, finanziato dallo Stato per circa 90 milioni di euro l’anno (a seconda della legge di bilancio) o se deriva da un contratto con un’azienda o un progetto europeo. Perché oltre al finanziamento statale possiamo contare su circa altri 40 milioni che ogni anno arrivano sia dall’Europa, con progetti competitivi che vinciamo, sia dalle aziende e dai progetti di ricerca che svolgiamo con esse”.

Le invenzioni all’interno del piano scientifico dell’Iit

A seconda quindi che l’innovazione ricada in uno di questi due percorsi, il suo destino potrebbe cambiare. Ma non di tanto come spiega ancora Giardina, perché di fatto, in entrambi i casi si chiede al ricercatore di riflettere sulla possibilità di rimandare la pubblicazione di un certo periodo di tempo, per dare modo all’ufficio brevetti di valutare se vale la pena depositare una domanda per privativa industriale. “Il concetto non è non pubblicare, ma aspettare per capire se ci sono i requisiti di novelty, inventive step e industrial applicability, che sono i tre requisiti fondamentali per la brevettabilità” puntualizza Giardina. “In questo caso si chiede al ricercatore di pazientare qualche mese, massimo tre, se rientra nei finanziamenti su base pubblica, per permettere all’istituto di brevettare l’innovazione e pubblicare in seguito. Perché se è vero che la missione dell’Iit è fare ricerca di base, è anche vero che la nostra seconda missione è fare trasferimento tecnologico, perché per questo siamo stati concepiti dalla legge speciale del 2003, che mirava a dare all’industria manifatturiera italiana un vantaggio competitivo scaricando a terra i risultati delle ricerche”. Secondo l’esperto dell’Iit dunque la cosiddetta “auto-anticipazione” porta in un certo senso a “bruciare” l’invenzione e fare un cattivo servizio allo Stato. Per questo le innovazioni ottenute tramite progetti finanziati con soldi pubblici, all’interno del piano scientifico dell’Iit seguono questo percorso. “Prima brevettiamo e poi il giorno dopo che abbiamo depositato la privativa industriale, mandiamo l’articolo all’editore” precisa.

Le scoperte all’internodi progetti profit

Altra cosa sono i progetti finanziati dalle aziende, circa 100-120 progetti l’anno come ricorda Giardina. Un’attività corposa per l’istituto che dal 2009 ha portato avanti circa 600-700 progetti per le aziende. “In questo caso la logica è diversa, perché l’azienda si rivolge all’Iit se poi può utilizzare i risultati delle ricerche su cui investe” continua. “Dobbiamo garantirle la possibilità di sfruttare in maniera commerciale i risultati della ricerca. E questo lo facciamo attraverso il meccanismo della licenza, che deve avvenire a valle, a partire dal momento del deposito della domanda di brevetto”. Anche in questo caso il percorso cui sono destinate le invenzioni è in realtà simile al precedente, ma con tempi che potrebbero essere leggermente più lunghi. Se infatti l’azienda chiede di aspettare – per non offrire alla competizione un risultato che potrebbe agevolarla – la pubblicazione può slittare anche di qualche mese dopo il deposito della domanda di brevetto.

Come all’estero

La pubblicazione però, si sa, è un passaggio fondamentale per la carriera di un ricercatore, perennemente sottoposto al mantra del “publish or perish”. Motivo per cui un sistema di questo tipo potrebbe non andare a genio a tutti, considerando l’impatto che potrebbe avere sui propri parametri di performance. Per ovviare a questo problema l’Iit ha inserito nel proprio sistema di valutazione della performance dei ricercatori alcuni accorgimenti di carattere manageriale che stimolino il ricercatore ad accettare la strategia dell’istituto. Oltre ai lavori pubblicati ogni anno (“unico criterio considerato dalla Università”, sottolinea con un filo di provocazione Giardina) si tiene conto infatti anche del numero di brevetti/invenzioni generati; del numero di startup create; e del numero di progetti industriali siglati con le aziende. “Il management by objectives (Mbo) nel nostro istituto è anche valutato sulla base di aspetti che non riguardano solo le pubblicazioni ma anche il technology transfer” afferma Giardina. “Nonostante questo, considerando pubblicazioni e citazioni, cioè i parametri che considera Scopus (metodo bibliografico per valutare performance di un istituto, basato su numero di pubblicazioni e citazioni di altri autori) l’Iit è perfettamente in linea con altri istituti come il Weizman institute of science israeliano, l’Epfl di Losanna (École polytechnique fédérale de Lausanne), il Massachusetts Institute of Technology (Mit), di Boston , che hanno 100 anni di storia, mentre noi ne abbiamo appena una decina. Questo perché siamo riusciti a mantenere un alto livello di pubblicazioni, pur riuscendo a stimolare i ricercatori a brevettare, che è la logica della maggior parte degli istituti all’estero appunto”. A dare ragione alla politica dell’istituto sono anche i cinque premi Erc vinti questo anno: con i quali il portafoglio di progetti Erc di Iit va a un totale di 46 progetti ottenuti da 36 ricercatori, di cui 14 donne.

Valorizzare il portfolio brevetti

Avere brevetti depositati inoltre, funziona come una vetrina che se ben valorizzata – attraverso il meccanismo delle licenze – può attirare altri investimenti. “Noi non vendiamo i nostri brevetti perché vorrebbe dire vendere un pezzo dello stato italiano, sarebbe molto complesso e non è così che si valorizza il portfolio” sottolinea Giardina. “Diamo invece i brevetti in licenza su base esclusiva o non esclusiva a seconda di quello che richiede il partner industriale. Attraverso questa valorizzazione portiamo all’istituto ulteriori fondi che per alcuni brevetti possono essere anche importanti”. Giardina aggiunge anche che la valorizzazione occorre farla il prima possibile, perché il costo del patrimonio brevettuale (che oggi si aggira intorno al milione, milione e 200 mila euro all’anno) aumenta mano a mano che passa il tempo. All’inizio infatti depositare un brevetto in Italia con la priority application costa circa 3500-4000 euro. Dopo 12 mesi si deve fare l’estensione all’estero tramite il Patent Cooperation Treaty (Pct) che costa circa sette mila euro e permette di estendere il brevetto anche all’estero in circa 140 giurisdizioni. Infine al 30esimo mese, bisogna decidere in quali paesi sbarcare. “Fino a questo punto il brevetto costa massimo dieci-undici mila euro, il che è gestibile” commenta l’esperto dell’Iit. “Ma dopo il mese 30-32 quando bisogna scegliere in quali paesi nazionalizzare, si può pagare fino a 60-70 mila euro per un brevetto. Quindi bisognerebbe cercare di dare in licenza il brevetto prima che si arrivi a questo punto, accelerando tutte le attività di trasferimento tecnologico e di business development”.

Più flessibilità

Ovviamente quello della “contrapposizione” tra pubblicazione e brevetto è un argomento che viene affrontato in modi diversi a seconda che a fare ricerca sia un soggetto pubblico come l’università o un centro di ricerca finanziato dallo Stato che adotta il modello della fondazione di diritto privato come l’Iit. Va anche detto poi che molto dipende dall’area di ricerca. Alcune sono per loro natura più propense a svolgere ricerca di base e sono meno soggette alla possibilità di depositare brevetti. Altre invece sono molto più a valle del processo di R&D, più vicine al mercato perché portano una soluzione a problemi sentiti dalle aziende e per questo più vicino alla possibilità di brevettare. Al di là di tutto però secondo Giardina, ciò che manca all’Italia per favorire il trasferimento tecnologico è una maggiore flessibilità. “Gli uffici per il trasferimento tecnologico delle università, nati appena cinque-dieci anni fa, non sono ancora a regime e pensano ancora con format troppo rigidi” conclude. “Dovrebbero diventare più flessibili, sempre all’interno di certe regole che permettano però di scaricare a terra i risultati delle ricerche”.