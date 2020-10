Assogenerici diventa “Egualia”: una voce per l’industria dei farmaci accessibili

L'associazione sceglie un nuovo nome per rappresentare le aziende di equivalenti, biosimilari e value added medicines, che mettono in campo progetti per 256 milioni di euro in vista del Recovery Fund. Speranza "Impegno per intervenire su tetti di spesa e payback con la legge di Bilancio"

Il farmaco come diritto universale, a cui tutti devono poter accedere, senza che nessuno resti indietro. Il principio dell’eguaglianza era già nella mission di Assogenerici e ora ne diventa il marchio distintivo. L’associazione delle imprese di medicinali generici e biosimilari cambia nome: diventa “Egualia – Industrie farmaci accessibili”. Apre quindi una nuova stagione per rappresentare, anche con un logo rinnovato, le istanze dell’industria che lavora ai farmaci equivalenti, biosimilari e alle Value added medicines (in cui l’innovazione è applicata a molecole fuori brevetto per rispondere a bisogni nuovi o insoddisfatti). La novità è stata presentata dall’Assemblea Pubblica, celebrata online il 21 ottobre dopo le nuove restrizioni sui convegni.

Assogenerici diventa Egualia

“La nostra associazione decide di cambiare pelle, valorizzando la mission che perseguiamo da sempre. Nell’esperienza di quest’anno la nostra industria si è riconosciuta e conosciuta meglio e ha voluto prendere una decisione importante per riaffermare un principio sacrosanto che rappresenta uno dei pilastri del nostro Ssn: l’eguaglianza”, spiega Enrique Häusermann, presidente di Assogenerici (e ora di Egualia), rivolgendosi all’assemblea virtuale. Il nuovo nome, secondo Häusermann, descrive “quello che le persone impegnate nelle nostre aziende” fanno ogni giorno, cioè “rimuovere gli ostacoli per rendere accessibili le cure unendo intelligenza, scienza e sostenibilità”.

Una nuova politica industriale

Oggi Egualia rappresenta quasi 60 aziende. Il comparto conta 10mila addetti, 36 siti produttivi e un fatturato annuo di 3,2 miliardi di euro. Il primo messaggio è per le istituzioni, non solo nazionali: serve presto una nuova politica industriale in grado di garantire sostenibilità al comparto farmaceutico, con l’obiettivo di riportare l’Europa alla sua posizione di leader mondiale sia nella produzione di medicinali che di principi attivi.

“Dobbiamo costruire catene di approvvigionamento resilienti, offrire strumenti di sviluppo sostenibile alle imprese farmaceutiche, ripensare la struttura della distribuzione farmaceutica, correggere alcuni effetti negativi della globalizzazione della produzione farmaceutica, trovare soluzioni ai rischi legati alla mancanza di prodotti in caso di crisi, ideare nuovi modelli di approvvigionamento pubblico. Perché – sottolinea Häusermann – non c’è delitto peggiore che sprecare una crisi”. A settembre il Parlamento Ue ha approvato una risoluzione sulla carenze di medicinali, dove si evidenzia come a causa della crescente delocalizzazione, il 40% dei medicinali commercializzati nell’Ue proviene da Paesi terzi.

Le opportunità del Recovery Fund

In gioco c’è la competitività: “L’obiettivo è rendere l’industria europea del farmaco più competitiva rispetto agli altri mercati, non solo attraverso incentivi – fiscali e non – mirati ai produttori, ma anche – spiega il presidente di Egualia – con strumenti che possano garantire una competizione ad armi pari con i grandi hub produttivi extra-europei. Tra questi strumenti vi sono senza alcun dubbio le tecnologie in chiave Industria 4.0. Per la prima volta, abbiamo, come ha ricordato il ministro Speranza, una grande opportunità, abbiamo la possibilità di investire in progetti strategici per il Paese, attraverso i fondi che arriveranno con il Recovery Fund”.

Il Mes: perché no?

Anche i fondi del Mes, che continuano a dividere la politica, potrebbero servire: “Il nostro Servizio sanitario nazionale aspetta investimenti da così tanti anni che non possiamo permetterci di perdere un solo euro. L’unica condizione è dunque che li usiamo bene, affrontando le sfide future con coraggio e lungimiranza. Perché è questo il momento di progettare un Paese capace di accogliere le nuove generazioni, senza lasciare indietro nessuno”, sostiene Häusermann.

Il progetto del Cluster Alisei

Egualia è partner del Cluster per le scienze della vita Alisei, che lavora a un progetto, nell’ambito del Recovery Fund, per individuare opportunità di “reshoring” (rientro aziende delocalizzate) di impianti destinati a farmaci e principi attivi. Al progetto Egualia ha contributo finora con proposte di investimenti, presentate dalle associate, per circa 256 milioni di euro.

“Durante la pandemia ci siamo resi conto che l’Europa deve affrontare una ‘dipendenza critica’ sul terreno dei farmaci e persino il Consiglio Ue ha chiesto misure per ridurre tale dipendenza da Paesi terzi”, commenta Paola Testori Coggi, special advisor del Cluster Alisei. “Noi speriamo il nostro progetto venga accolto nell’ambito del Recovery Fund. Nei decenni scorsi in Italia – ricorda l’esperta – si producevano tutti i farmaci e principi attivi di cui avevamo bisogno, produzioni che poi sono state dislocate in altri Paesi per via dei costi”. Ma se si riuscisse a riportare in Europa un po’ di queste produzioni, servirebbe comunque una strategia di lungo termine: “C’è la sfida di come mantenerle sostenibili e ci vuole un contributo pubblico per gli investimenti. Ma servirebbero anche fast track regolatori, incentivi e politiche tariffarie che tengano conto di qualità e affidabilità delle produzioni”, conclude Testori Coggi.

“È un progetto importante, in cui sono rappresentate tutte le componenti del pharma italiano, che mira – aggiunge il Häusermann – a potenziare e rinnovare la produzione italiana dei principi attivi e dei farmaci attraverso un percorso di upgrading, revamping o repurposing di impianti esistenti o anche con la costruzione di nuovi siti, a partire dalla mappatura delle capacità produttive esistenti in Italia e dall’analisi dei principi attivi per i quali non c’è più produzione o una produzione limitata nella Ue. Siamo convinti che i progetti approntati dalle nostre aziende, per un totale di oltre 250 milioni di investimenti in 26 mesi, potranno rientrare a pieno titolo tra quelli contemplati dal Piano nazionale di rilancio che – sottolinea Häusermann – vede tra i propri obiettivi anche la creazione di un Paese più verde e sostenibile”. La svolte “green” è uno punti sottolineati da Häusermann nella relazione: “La vera sfida dei prossimi anni sarà anche per noi quella della sostenibilità ambientale. Le nostre aziende hanno già intrapreso un percorso virtuoso, teso a raggiungere obiettivi sempre più green, ma è necessario fare di più”.

Nodi “antichi”: la governance della spesa

Nella relazione di Häusermann non poteva mancare un riferimento alla questione, ormai cornica, della governance della spesa farmaceutica. “Siamo ancora qui a parlarne perché poco è successo dall’ultima volta che ne abbiamo discusso. Parliamo della ormai tanto agognata riforma della governance del farmaco, della revisione dei tetti di spesa, delle forme di distribuzione di diverse categorie di farmaci fuori brevetto e dei meccanismi di prezzo e rimborso, soprattutto per i prodotti di vecchia generazione, alcuni dei quali – ricorda il presidente di Egualia – sono stati fondamentali per fronteggiare l’emergenza sanitaria”.

Risparmi e payback

C’è, infine, il tema dei risparmi generati dall’utilizzo dei farmaci equivalenti e biosimilari. Le imprese lo sostengono da tempo: vanno reinvestiti nella farmaceutica. “Quante volte l’ho già detto?”, chiede Häusermann. “Lo ripeto ancora, i soldi stanziati e risparmiati o non utilizzati per la farmaceutica non possono andare a finanziare altri settori, devono rimanere nella farmaceutica, per evitare che – conclude il presidente di Egualia – il payback (meccanismo di ripiano degli sforamenti dei tetti di spesa, ndr) diventi definitivamente una tassa insostenibile, anziché uno strumento straordinario, come doveva essere”.

Speranza: “Impegno per intervenire su tetti di spesa nella manovra”

Al battesimo di Egualia è intervenuto in diretta il ministro della Salute, Roberto Speranza, con un impegno proprio sulla revisione dei tetti di spesa, a cui aveva già accennato di recente: “Credo i tempi siano maturi per il superamento dello status quo. Ci sono una serie di cose su cui dobbiamo intervenire già nelle prossime settimane con gli appuntamenti parlamentari che porteranno all’approvazione della legge di Bilancio”. Una di queste, secondo il ministro, è “la questione dei tetti di spesa e del famoso payback, un modello che non funziona, un modello nato dentro una stagione di straordinarietà che non può diventare modalità ordinaria di gestione e programmazione della spesa”. Una programmazione che per il ministro non può essere quella dei “tetti e dei silos”. Dunque la governance sarà oggeto di un “impegno da assumere nel confronto con le forze parlamentari, con l’aiuto dell’Agenzia del farmaco”. Sullo sfondo, la necessità di un “Patto-Paese” più volte enunciata da Speranza in queste settimane, che dovrebbe coinvolgere l’industria della salute, ritenuta un “asset strategico” su cui “investire il più possibile”. Infine gli auguri a Egualia per il nuovo nome: “Un cambiamento importante che va in una direzione compatibile con il Paese che vogliamo costruire, un Paese in cui nessuno resti indietro”, conclude il ministro.

Magrini (Aifa): “Il farmaco è un bene comune”

Fra gli invitati al battesimo di Egualia anche il direttore generale dell’Agenzia del farmaco, Nicola Magrini: “Un cambio di nome che raffigura un obiettivo, che è di tutti e avvicina ancora di più il comparto agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, primo fra tutti l’universalità dell’accesso alle cure”. Il farmaco, sottolinea il dg, è “un bene comune”. Nozione, questa, cara ad Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva: “Eguali è un bel nome, perché ci ricorda il tema dell’uguaglianza. I farmaci equivalenti sono un asset fondamentale, ma ci sono Regioni in cui si usano meno e i cittadini pagano una tassa impropria per coprire la differenza con il farmaco originator. Allora – conclude – serve più informazione”.