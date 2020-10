Chmp, ok per l’estensione di indicazione di guselkumab nel trattamento dell’artrite psoriasica attiva

Il farmaco aveva già ricevuto l'ok dalla Commissione europea il 23 novembre 2017 per il trattamento di pazienti adulti con psoriasi a placche da moderata a grave. Ora il suo utilizzo viene ampliato

Janssen, l’azienda farmaceutica di Johnson & Johnson, ha annunciato che il Comitato per i medicinali per uso Umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha espresso parere favorevole per l’estensione d’indicazione di guselkumab per il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite psoriasica attiva (PsA) nell’Unione europea. Guselkumab (un anticorpo monoclonale che si lega selettivamente alla subunità p19 dell’interleuchina IL-23 e ne inibisce l’interazione con il recettore specifico) è attualmente approvato nell’Ue per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave negli adulti candidati alla terapia sistemica.

La ricerca

L’opinione favorevole del Chmp si basa sui dati di DISCOVER-1 e DISCOVER-2, due studi clinici di fase 3, che hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza di guselkumab 100 mg ogni 4 e ogni 8 settimane per il trattamento dell’artrite psoriasica attiva nei pazienti adulti. I dati di questi studi sono stati pubblicati su The Lancet nel marzo 2020.

Le precedenti approvazioni

Guselkumab è stato approvato dalla Commissione europea il 23 novembre 2017 per il trattamento di pazienti adulti con psoriasi a placche da moderata a grave, candidati alla terapia sistemica o alla fototerapia. Guselkumab è approvato anche negli Stati Uniti, Brasile, Canada, Giappone e in numerosi altri Paesi. Per l’indicazione su cui si è espresso favorevolmente il Chmp è stato approvato in Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile ed Ecuador. La decisione favorevole della Commissione Europea (EC) sull’estensione dell’indicazione nell’artrite psoriasica è prevista per la fine di quest’anno.