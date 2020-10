La top ten delle biotech nel mirino delle acquisizioni

Azienda Sede Attrattività

Alexion Pharmaceuticals Boston, Massachusetts, Usa Da tempo è in testa all’elenco di biotech di possibile acquisizione. La sua attrattività è dovuta a un farmaco molto costoso per malattie ultra-rare e rare, Soliris (eculizumab), che ha fatto quasi 4 miliardi di dollari di vendite lo scorso anno ma si sta avvicinando alla fine del suo brevetto.

Amarin Dublino, Irlanda, Eu Ha in pipeline un potenziale farmaco di successo contro il colesterolo – il derivato dell’olio di pesce Vascepa (icosapent etile) – che ha dimostrato di abbassare i tassi di eventi cardiovascolari in studi su larga scala.

BioMarin Pharmaceutical San Rafael, California, Usa Farmaci per il trattamento di malattie rare come la mucopolisaccaridosi I Aldurazyme (laronidasi) e Kuvan (sapropterina), un trattamento per la fenilchetonuria (PKU). Possiede anche terapie geniche in fase avanzata, come valoctocogene roxaparvovec (val-rox) per l’emofilia A e vosoritide per l’acondroplasia, una forma di nanismo.

bluebird bio Cambridge, Massachusetts, Usa Lo scorso anno la Commissione Europea ha dato il via libera alla sua terapia genica Zynteglo (betibeglogene autotemcel) per pazienti dai 12 anni in su con beta talassemia trasfusionale, una malattia del sangue rara.

Deciphera Waltham, Massachusetts, Usa È impegnata nello sviluppo mirato di farmaci oncologici orali. Ha ottenuto la sua prima approvazione da parte della FDA a maggio, per Qinlock (ripretinib), inibitore della tirosin chinasi (TKI) per il trattamento di quarta linea per i tumori stromali gastrointestinali.

Esperion Therapeutics Ann Arbor, Michigan, Usa È una biotech appetibile per le sue nuove terapie orali per la riduzione del colesterolo Nexletol (acido bempedoico) e Nexlizet (acido bempedoico ed ezetimibe), che hanno avuto un buona prestazione sul mercato, soprattutto considerando che il lancio è avvenuto durante la pandemia di Covid-19

Global Blood Therapeutics South San Francisco, California, Usa Lo scorso novembre la Fda ha approvato Oxbryta (voxelotor), per i pazienti con anemia falciforme. La terapia da 125.000 dollari/anno ha avuto un avvio promettente nel mercato statunitense, con nuove prescrizioni per i pazienti nei mesi immediatamente successivi al lancio, che hanno battuto le previsioni di Wall Street. il prodotto ha realizzato vendite per oltre 31 milioni di dollari nel secondo trimestre.

Immunomedics Morris Plains, New Jersey, Usa Possiede il farmaco anti-TROP2 Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy) per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma mammario metastatico triplo negativo. Gilead Sciences ha accettato un enorme accordo da 21 miliardi di dollari per acquistare la società a settembre. Si trova nell’elenco poiché tale transazione deve ancora essere completata.

Iovance Biotherapeutics San Carlos, California, Usa È specializzata in terapie avanzate oncologiche. I suoi farmaci candidati hanno accumulato dati su una gamma di tumori solidi, tra cui melanoma, testa e collo cervicali e, soprattutto, cancro ai polmoni. È in procinto di lanciare il primo prodotto lifileucel (ex LN-145) contro il melanoma. È basato sulla piattaforma di terapia TIL, che sfrutta i linfociti T con un approccio simile alle terapie Car-T.