Nuovo accordo dell’Europa per dosi di vaccino anti-Covid, la Commissione firma con J&J

L'accordo preliminare dell'8 ottobre prevedeva 200 milioni di dosi. Ora, con il contratto definitivo messo nero su bianco, le quantità raddoppiano

Terzo contratto stipulato dalla Commissione europea per il vaccino Covid-19. Stavolta è il turno di J&J. Conclusa quindi la fase negoziale con la multinazionale americana che dovrà soddisfare la richiesta di 400 milioni di dosi.

La finalizzazione del processo

L’accordo preliminare era già stato raggiunto l’8 ottobre per circa 200 milioni di dosi. All’epoca la compagnia si era resa disponibile a raddoppiare la quantità di prodotto se necessario. Con la firma definitiva sul contratto, le dosi sono effettivamente aumentate, arrivando a 400 milioni.

Gli altri accordi

Allo stato attuale l’Ue ha in contiere una serie di accordi sia per i vaccini che per farmaci antivirali. Oltre quindi alla tanto contestata intesa con Gilead per remdesivir, la Commissione si è accordata dapprima con Astrazeneca, poi Sanofi/Gsk e Pfizer/Biontech. Facendo i conti, considerando questi tre accordi (e non considerando al momento possibili ulteriori forniture) l’Ue si è assicurata circa 1200 milioni di dosi di vaccino. Un numero enorme (quasi due volte la popolazione Ue). Ora la questione riguarda i trasporti e la gestione degli stessi su tutto il continente sulla base delle esigenze dei singoli Stati membri.