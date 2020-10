XI edizione di Lean Lab, una mattinata di studio dedicata ai Laboratori Life Science

L'evento ormai più che decennale è dedicato all'evoluzione dei Laboratori Life Science verso una maggiore eccellenza operativa, digitalizzazione e compliance. Quest’anno sarà gratuito e si terrà in modalità webinar il prossimo 10 novembre dalle ore 9:45 alle ore 12:45

Come ogni anno LifeBee organizza il Lean Lab, evento ormai più che decennale dedicato a tutto quanto riguardi l’evoluzione dei Laboratori Life Science in direzione di eccellenza operativa, digitalizzazione e compliance. Quest’anno sarà gratuito e si terrà in modalità webinar il prossimo 10 novembre dalle ore 9:45 alle ore 12:45. Qui la sezione per l’iscrizione.

L’agenda

La scaletta degli interventi è molto ricca. Chairman dell’evento saranno Enzo De Santis di Abbott e Raffaella Vaiani di LifeBee che condurranno la mattinata attraverso un’agenda ricca di temi e relatori provenienti dal mondo farmaceutico e medical device, sia a livello nazionale che internazionale. Tra questi si ricorda la presenza dell’University di St. Gallen con una presentazione dal titolo “Operational Excellence in QC Labs” di Marten Ritz, Research Associate & Head of Operational Excellence. Gli altri relatori sono Riccardo Merello, Managing Director di ph Lab TUV Italia, Gianluca Zucchi, QC Manager di Valpharma International e Laura Bigini, Qualified Person e Stefania Targa, QC Manager di Cambrex.

A chi è rivolto l’evento

Il Lean Lab si rivolge a direttori, responsabili e operatori di laboratori controllo qualità, laboratori ricerca e sviluppo, laboratori Conto terzi, assicurazione qualità, Lean e sistemi informativi. Per i settori chimico-farmaceutico, bio-farmaceutico, dispositivi medici, cosmetico e nutraceutico.

Il sondaggio

Come ogni anno il Lean Lab punta a presentare uno stato dell’arte dei laboratori attraverso i temi più cari diventati ormai dei veri e propri leit motiv, come l’approccio Lean e la trasformazione ed evoluzione digitale. Non mancherà il sondaggio (qui), che pure è una sorta di tradizione di Lean Lab, a fotografare le tendenze diffuse e prevalenti tra tutti gli operatori di settore. Fra i partecipanti al sondaggio verrà estratto il vincitore di un premio speciale.

Il Lean Lab in numeri al 2019:

Al 2019 sono state le dieci le edizioni dell’evento per un ammontare di 60 ore di dibattito tra 650 partecipanti. Anche il numero dei relatori che hanno presentato relazioni, studi e approfondimenti è molto alto (52) considerando poi il coinvolgimento di tutta la comunità life science attraverso ben 9 survey che hanno offerto lo spaccato di una decade di uno dei settori più importanti del panorama industriale italiano.