Federfarma Lombardia, partita prima distribuzione di vaccini influenzali

Stando ai dati della Federazione delle farmacie lombarde sono state ordinate circa 280 mila dosi. Di queste 157.128 sono per l'antinfluenzale e 123.435 per l'antipneumococco

Dopo il caos e le polemiche è stata avviata la distribuzione dei vaccini influenzali ai medici di famiglia nelle farmacie lombarde. I pazienti con patologie croniche e quelli più fragili usufruiranno fin da subito del servizio.

Le dosi

Federfarma Lombardia snocciola i dati. Sono state ordinate circa 280 mila dosi. Di queste 157.128 sono per l’antinfluenzale e 123.435 per l’antipneumococco. Per chi è fuori dalla campagna di vaccinazione pubblica, l’associazione delle farmacie lombarde assicura che anche le farmacie saranno coperte e che alcune dosi saranno disponibili nei presidi territoriali. Ma attenzione. Non si parla di somministrazione, bensì di dispensazione. Il cittadino potrà presentarsi in farmaci munito di ricetta medica e ritirare il quantitativo necessario. I dettagli, sottolinea sempre Federfarma Lombardia, sono in via di definizione grazie al costante dialogo con la Regione. L’intesa va solo formalizzata.