A scuola di terapie avanzate, cosa serve per realizzarle

La Facoltà di Scienze del Farmaco dell’Università statale di Milano ha lanciato di recente un corso di specializzazione che approfondisce i diversi aspetti scientifici, tecnici e regolatori. Dal numero 182 del magazine

di Francesca Selmin; Lucia Ceresa; Mirko Gabriele

Progettare e produrre terapie personalizzate e/o avanzate (Advanced therapy medicinal product, Atmp) presuppone conoscenze scientifiche, tecniche e regolatorie compatibili con le Norme di buona fabbricazione (Gmp) vigenti. Fornire queste conoscenze è compito di un corso appena partito presso la Facoltà di Scienze del Farmaco dell’Università statale di Milano (in collaborazione con Pda Italy Chapter), con particolare focalizzazione sulle forme farmaceutiche sterili e alle forme farmaceutiche innovative destinate appunto a terapie personalizzate e/o avanzate viste le loro specifiche peculiarità.

Aspetti regolatori

Per quanto riguarda l’Europa, le linee guida per le forme farmaceutiche sterili si concretizzano nell’Annex 1 “Manufacture of sterile medicinal products” delle Gmp. I principi base descritti in questo specifico Annex forniscono una guida generale che dovrebbe essere applicata da coloro che producono medicinali e di sostanze attive sterili in Europa e che intendono esportare in Europa, per prevenirne la contaminazione particellare, microbica e pirogenica del prodotto finale. Rispetto all’Annex 1 in vigore, i cambiamenti chiave presenti nell’attuale bozza sono numerosi e possono essere brevemente riassunti in seguenti punti:

introduzione di principi di gestio­ne del rischio di qualità che abbrac­cia tutto il documento

rafforzamento della necessità per i produttori di stare al passo con le nuove tecnologie e i processi innovativ

utilizzo di barriere e sistemi monouso, e quant’altro si possa usare, per proteggere il prodotto da eventuali contaminazioni esterne;

nuove tecnologie per produrre, testare e monitorare i processi; strategia di controllo della contaminazione.

La prima edizione dell’Annex 1 è pubblicata nel 1971 ed era composta da otto pagine e a seguire altre pubblicazioni negli anni 1989, 1996, 2003 e infine 2008 (ancora in vigore e di 16 pagine) senza però una revisione completa del documento da quando originariamente pubblicato. Nel 2012 è stato avviato il laborioso processo di revisione completa che ha portato alla pubblicazione di un documento di 50 pagine da parte della Commissione Europea il 20 dicembre 2017 per commenti pubblici.

Durante la prima fase di consultazione, sono stati sottomessi oltre 6200 commenti da parte di circa 140 stakeholders, tra associazioni farmaceutiche e produttori. Questo ha comportato un lungo lavoro di analisi e implementazioni dei commenti risultato di alta importanza e la pubblicazione di una seconda revisione il 20 febbraio 2020.

La seconda fase di commenti è stata aperta alle sole associazioni e solo su alcune parti del documento, specifi­cate attraverso un modulo reso dispo­nibile sul sito di Ema. La usuale durata dei tre mesi è stata prolungata fino al 20 luglio a causa della pandemia Covid-19 e adesso si è in attesa dell’ultima anali­si dei commenti ricevuti per avere una linea guida aggiornata con i tempi e soprattutto, ci si augura, più chiara.

Scopo delle linee guida

Sicuramente lo scopo del nuovo Annex 1 è quello di tutelare la salute del paziente assicurando la produzione di medicinali di qualità come requisito imprescindibile all’efficacia e alla sicurezza. È inoltre sempre più importante con l’attuale produzione globale tendere a un’armonizzazione delle linee guida.

Alla revisione del documento non si è dedicata solo la comunità scientifica europea, ma c’è stata una stretta collaborazione sia con l’Organizzazione mondiale della sanità, sia con le 57 agenzie umane e veterinarie, degli Ispettori del farmaco, al fine di pubblicare un documento di amplia valenza globale considerando di raggiungere così standard concordati.

Le specificità per i medicinali impiegati in terapie personalizzate e/o avanzate

Con il termine di medicinale per te­rapia avanzata si indica una classe di farmaci biotecnologici nell’ambito della medicina “personalizzata” e di “precisione” che offrono un importan­te avanzamento per nuove e innovative opportunità di trattamento. Secondo la definizione normativa, contenuta nel D.Lvo 219/2006 e nel Regolamento (CE) 1394/2007, gli ATMP compren­dono una serie eterogenea di prodotti:

medicinali di terapia genica, la cui sostanza attiva contiene o consiste di un acido nucleico ricombinante usato sugli esseri umani al fine rego­lare, riparare, sostituire, aggiungere o eliminare una sequenza genica e il cui effetto terapeutico, profilattico o diagnostico è direttamente corre­lato alla sequenza di acido nucleico ricombinante o al suo prodotto di espressione (i vaccini sono espres­samente esclusi però da tale defini­zione). Esistono due tipi di terapia genica: in vivo, con introduzione del materiale genetico nel paziente, nel circolo sanguigno oppure localmen­te; o ex vivo, che consiste nel prelievo di un campione di cellule del pazien­te, che sono quindi manipolate gene­ticamente, coltivate e poi reintrodot­te nel paziente.

medicinali di terapia cellulare so­matica: cellule o tessuti utilizzati su­gli esseri umani al fine di (o presenta­to come atto a) trattare, prevenire o diagnosticare una malattia median­te l’azione farmacologica, immuno­logica o metabolica delle sue cellule o dei suoi tessuti,

prodotti di ingegneria tessutale: cellule o tessuti, vitali o non vitali, eventualmente contenenti sostan­ze supplementari, quali scaffold 3d, utilizzati sugli esseri umani al fine di (o presentato come atto a) a rigenerare, riparare o sostituire un tessuto umano.

medicinali per terapie avanzate combinate, che contengono uno o più dispositivi medici come parte integrante del medicinale a base di cellule o tessuti. La parte cellulare tessutale deve però esercitare sul corpo umano un’azione che possa considerarsi primaria rispetto a quella dei dispositivi.

È da notare che, per essere considerati medicinali di terapia cellulare somatica o prodotti di ingegneria tessutale, le cellule o i tessuti devono essere stati sottoposti a una rilevante manipolazione, che ne ha alterato le caratteristiche biologiche o strutturali e le funzioni fisiologiche pertinenti alle finalità d’uso, oppure non sono destinati ad essere utilizzati per la stessa/le stesse funzioni essenziali nel beneficiario e nel donatore. Quest’ultima disposizione normativa permette di differenziare i medicinali per terapia avanzata da cellule o tessuti utilizzati in trapianti.

Le competenze specifiche richieste

Sia la produzione, sia la somministrazione di Atmp richiedono infrastrutture dedicate e competenze specifiche che normalmente sono messe a disposizione da un team multidisciplinare dedicato, che coinvolge le figure di medico-chirurgo, farmacista, biologo, biotecnologo. Generalmente gli step critici sono:

l’espianto di cellule o tessuti dal paziente stesso o da un donatore che avviene in una struttura ospedaliera;

il congelamento del materiale;

il trasferimento all’officina farmaceutica autorizzata da Aifa chiamata “cell factory” per la produzione del medicinale finito;

l’invio del medicinale alla struttura ospedaliera dove avviene il reimpianto

l’invio del medicinale alla struttura ospedaliera dove avviene il reimpianto;

il reimpianto delle cellule o tessuti del paziente

Nel caso di una terapia eterologa, cioè se le cellule o tessuti sono espian­tate da un donatore, il processo può essere ottimizzato e, soprattutto, la fase di espianto può essere portata a termine una sola volta per un me­dicinale destinato a più pazienti. Le Atmp sono classificate come medi­cinali sterili, ma la loro complessità apre specifiche sfide dovute all’in­trinseca variabilità e alla peculiarità del processo di produzione. A livello europeo, sono emanate speci­fiche line guida (EudraLex, Vol. 4 Ch. 1, Guidelines of 22.11.2017 on Good manufacturing practice spe­cific to advanced therapy medicinal products) che rimandano al Pharma­ceutical quality system (Pqs) e alla valutazione del livello di rischio asso­ciati alla produzione di Atmp. Quin­di, ancora una volta, sono richieste delle competenze multidisciplinari a garanzia della qualità del prodotto requisito fondamentale per garantire la sicurezza del paziente.