di Redazione online

Come avviare la trasformazione digitale e il 4.0 per il Life Science

Webinar, 25 novembre 2020, 16.00 – 17.30

Nel webinar, basato su esperienze reali, si condividono metodologie ed esperienze che quotidianamente dimostrano che digitalizzare, anche per le piccole e medie aziende, non solo è possibile, ma porta vantaggi rilevanti, con investimenti e risorse adeguati alle diverse realtà.

Nel settore Life Science, la digitalizzazione in ottica 4.0 è per tutte le aziende una priorità, non più procrastinabile, verso un’evoluzione continua fatta di eccellenza e di piena compliance, che dà risultati concreti e ampie prospettive di competitività e di crescita.

La stessa emergenza Covid-19 ha evidenziato quanto la maturità digitale possa rappresentare un fattore essenziale di continuità operativa e di competitività.

Durante il webinar sarà illustrato l’utilizzo concreto di una roadmap mirata e lungimirante come strumento per realizzare il percorso 4.0 per l’azienda, basandosi sulle proprie strategie, il miglioramento dei processi e la propria sostenibilità in termini di investimenti e risorse.

Programma

16.00 | Introduzione ai lavori, Chiara Narcisi, Training & Event Manager, HPS

16.05 | Il valore della prospettiva 4.0, survey sulla trasformazione digitale e sul 4.0 nel Pharma, come costruire una roadmap verso il 4.0, Teresa Minero, International Board of Directors, European Leadership Team e Steering Committee Pharma 4.0, ISPE, Founder & CEO, LifeBee – Digitalizing Life Sciences

16.45 | Case Study: Digital Transformation di una azienda pharma, Raffaella Vaiani, Partner & Lab Unit Lead, LifeBee – Digitalizing Life Sciences

17.15 | Q&A

17.30 | Chiusura dei lavori

Target

Il Webinar è rivolto a responsabili e key users di aziende medie e piccole del Life Science delle funzioni Finanza, Logistica, Produzione, Assicurazione Qualità, Persone Qualificate, Ingegneria, Qualifiche & Convalide e Sistemi Informativi impegnati in progetti di Digitalizzazione e 4.0.

Relatori

Teresa Minero, International Board of Directors, European Leadership Team e Steering Committee Pharma 4.0, ISPE; Founder & CEO, LifeBee – Digitalizing Life Sciences

Raffaella Vaiani, Partner & Lab Unit Lead, LifeBee – Digitalizing Life Sciences

Moderatore

Chiara Narcisi, Training & Event Manager, HPS