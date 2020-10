Covid-19, Von der Leyen: “L’Ue mobiliterà 100 milioni per l’acquisto di test rapidi”

La presidente della Commissione europea ha dato l'annuncio in un video postato sul proprio account Twitter. I fondi serviranno ad acquistare tra i 15 e i 22 milioni di kit

La Commisione europea spinge sull’acquisto di test rapidi. Ad annunciarlo è la presidente Ursula Von der Leyen che, dal suo account Twitter, ha annunciato la mobilitazione di 100 milioni di euro per acquistare decine di milioni di kit.

Rallentare la diffusione del virus

“Il coronavirus avanza ancora una volta rapidamente in Europa”, ha spiegato Von der Leyen, in un video postato sul proprio profilo Twitter. “Per rallentare il virus dobbiamo condurre test che siano il più rapidi possibile. Stiamo parlando di test in grado di fornire risultati istantanei, condizione essenziale per rallentare il contagio. Tali test ci garantiranno di viaggiare in condizioni di maggiore sicurezza, dato che le persone potranno effettuare l’esame in aeroporto prima dell’imbarco, per esempio. Per questo motivo, la Commissione europea mobilita cento milioni di euro dai fondi Ue, per acquistare tra i 15 e i 22 milioni di kit per il test rapido dell’antigene, per Paesi dell’Ue. Tale mossa ci permetterà di rispondere ai bisogni immediati dei cittadini. Parallelamente, stiamo lanciando anche un appalto congiunto per questi test, che ci permetterà di ottenerne ancora di più.”