Radiofarmaci, via libera di Aifa al sodio fluoruro 18F

Lo stabilimento di Itelpharma ha prodotto e distribuito il primo lotto commerciale della molecola di propria titolarità, destinata a supportare la diagnostica su patologie scheletriche

Itelpharma, divisione radiofarmaceutica del gruppo Itel Telecomunicazioni, a seguito della positiva conclusione dell’iter procedurale di registrazione presso l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha conseguito l’Autorizzazione all’immissione in commercio per il “Sodio fluoruro (18F) Itel, molecola di propria esclusiva titolarità.

Nuovo apporto alle diagnosi

Il “Sodio fluoruro (18F) Itel” è un prodotto destinato al solo uso diagnostico. In particolare, la tomografia ad emissione di positroni (Pet) che adopera questa molecola è indicata per l’ottenimento di immagini funzionali in presenza di malattie il cui target diagnostico sia l’alterata attività osteogenica. Sono state oggetto di studio e documentazione, tra le altre evidenze, altresì la rilevazione e la localizzazione delle metastasi ossee in caso di cancro in stadio avanzato nei pazienti adulti. Il primo lotto di produzione del nuovo radiofarmaco marchiato Itelpharma è stato ufficialmente messo in commercio lo scorso 23 ottobre 2020 ed è stato fornito a diverse medicine nucleari di tre regioni diverse del Centro e del Sud Italia.