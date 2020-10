Salute circolare, il progetto di Ilaria Capua parte da Torino studiando la resilienza della natura

Al centro di ricerca e innovazione in campo agroambientale “Agrinnova” un’iniziativa che mira a studiare gli effetti del lockdown e dalla pandemia da Covid-19 sulla salute di piante e terreno, utilizzando bioindicatori naturali. È un tassello del programma “E-ellow Submarine”. Dal numero 6 di AboutPharma Animal Health

Si chiama RN0, a indicare il progetto “zero” sulla resilienza della natura e ha lo scopo, appunto, di analizzare come la natura ha risposto ai cambiamenti ambientali causati dal lockdown e dalle chiusure economiche imposte da Covid-19. La ricerca rientra in realtà in un più ampio progetto di salute circolare, messo in piedi dalla virologa Ilaria Capua, oggi a capo del One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, che supporta l’iniziativa. “L’E-ellow Submarine è il nome del team che lavora dietro questo progetto interdisciplinare dedicato allo sfruttamento dei dati generati durante la pandemia Covid-19”, si legge nella pagina di presentazione del progetto. “Il nome ha origine dai nostri primi incontri virtuali su Zoom, in cui tutti erano costretti a entrare in una stanza online, parlando lingue diverse e da prospettive diverse. Il ‘sottomarino elettronico’ di pensatori ed esperti sta portando avanti questo lavoro per affrontare la crisi dovuta a Covid-19. Con l’augurio che questo approccio porti a linee guida riviste per una migliore gestione e prepa-razione alle future gravi crisi sanitarie”.

E-Ellow Submarine, di cosa si tratta

Tra le aree toccate da questo progetto di salute circolare anche i cambiamenti climatici e l’inquinamento, con l’idea di analizzare (in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano, l’Università degli studi di Brescia, la Fondazione Eni Enrico Mattei, Feem e altri partner) gli effetti dell’inquinamento atmosferico e del particolato sull’incidenza e la gravità del Covid-19 nelle aree colpite. Collegamento di cui tanto si è parlato durante i mesi di lockdown, ma che non è stato ancora del tutto scientificamente dimostrato. Un altro gruppo di ricerca si occuperà di studiare il ruolo degli animali da compagnia nella pandemia, per valutarne la potenzialità come sentinelle della malattia. Ancora, il già ricordato progetto sulla resilienza della natura, svolto in collaborazione con diversi centri italiani, tra cui l’Università degli studi Di Torino e il centro di Grugliasco (sempre a Torino) Agrinnova.

La natura sta guarendo?

Durante i mesi di chiusura del lockdown, il divieto di ritrovarsi con altre persone per lavoro o occasioni sociali, la riduzione o quasi totale assenza di viaggi e di attività ricreazionali, la chiusura delle fabbriche e di molte attività lavorative, al di là dell’impatto negativo sull’economia, ha portato anche a un effetto positivo sull’ambiente. Così la domanda che si sono posti i ricercatori è se la natura, in seguito a questo blocco delle attività, stia guarendo. Per capirlo il One Health Center of Excellence in collaborazione con diverse Università e centri di ricerca statunitensi ed europei (come l’Università degli studi Torino, il Fondo ambientale italiano Fai, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale Arpa, l’Università Bocconi di Milano, la Bangor University, l’Università degli studi del Piemonte Orientale Upo e l’Università di Pisa) ha in programma di utilizzare bioindicatori naturali, come licheni, api e macro invertebrati, per misurare i cambiamenti che si sono verificati nell’ambiente, come spiega il centro della Florida in un video.

La resilienza della natura

In particolare i macro progetti di cui si occuperà il gruppo di ricerca “resilienza della natura” sono cinque, ma non tutti sono ancora entrati nel vivo: 1) lo “splatometro”, che prevede di analizzare gli archivi fotografici di insetti schizzati su parabrezza, targa e carrozzeria di auto e treni; 2) il monitoraggio di bombi selvatici attraverso una sorta di “telecamera-zaino” ultraleggera che non richiede batteria in quanto utilizza la carica del movimento delle api; 3) la valutazione del miele prodotto delle api, con analisi di inquinanti – come i metalli pesanti – nella loro composizione, rintracciando possibili cambiamenti dovuti alla riduzione dell’inquinamento atmosferico; 4) la salute del mare e bioindicatori marini, in base alla valutazione della resilienza delle fanerogame marine e in particolare della Posidonia oceanica, per verificare una sua abbondanza e in generale la salute dell’ecosistema marino; 5) la valutazione della qualità dell’aria, esaminando cambiamenti degli inquinanti come NO3, CO2,CO, SO2, PM10, PM2,5, come risposta a una riduzione dell’inquinamento.

La salute delle piante

All’interno di questi macro progetti, uno riguarda anche la salute delle piante, ed è svolto in collaborazione con il centro di ricerca e innovazione in campo agroambientale, Agrinnova, di competenza dell’Università di Torino. Lo racconta Maria Lodovica Gullino, docente di patologia vegetale presso la stessa università piemontese e direttrice di Agroinnova, che lo sta portando avanti in collaborazione con la collega Ilaria Capua: “Noi ci occupiamo di patologie vegetali – spiega – e di conseguenza di salute delle piante. L’idea era di sviluppare un progetto di salute circolare a più livelli, includendo piante, animali ed esseri umani. Anche in considerazione del fatto che il 2020 è l’anno internazionale sulla salute delle piante. In seguito all’emergenza Covid-19 è emersa chiaramente la resilienza della natura – continua – la capacità degli animali di riconquistare i loro spazi e delle piante di continuare a svilupparsi, in modo ancora più rigoglioso, mentre il mondo è stato costretto a fermarsi e noi a chiuderci in casa e bloccare quasi tutte le attività”. L’idea dunque è di misurare la resilienza della natura, intesa come capacità del sistema natura di superare le avversità create da una perturbazione (in genere a opera dell’uomo) e di ritornare al suo stato iniziale. Il progetto sarà svolto in collaborazione con il Fai, che oltre a occuparsi di recupero di proprietà, ha in essere un importante progetto ambientale.

Il castello di Masino

Il progetto RN0 già ricordato è uno fra i primi a essere già partito e riguarda il castello di Masino in Piemonte. Luogo scelto per la vicinanza geografica e per i rapporti di lavoro già instaurati con Agrinnova. Per ora, come racconta Gullino, verranno presi in considerazione una serie di indicatori che forniranno indizi sulla salute delle piante. Si tratta in particolare di microrganismi importanti per la fertilità del suolo, che i ricercatori hanno scelto perché già noti e utilizzati come indice di salute dello stesso. Ne studieranno poi le variazioni, partendo dal presupposto che tutto ciò che avviene nel suolo è un riflesso di quanto già verificatosi nell’ambiente. “Essendo partiti per primi, abbiamo scelto indicatori legati al nostro mestiere – precisa la direttrice di Agrinnova – per valutare cosa succede a livello fitosanitario alle piante. Ma anche per valutare la salute del suolo, intesa come la presenza di determinati gruppi di microrganismi che hanno in genere un effetto benefico anche sulle piante. Siamo partiti con una serie di osservazioni che andranno avanti almeno per tre anni”.

Citizen science

Il progetto dovrebbe poi continuare coinvolgendo altri siti e altri ambiti e utilizzando come misura, di conseguenza, altri bioindicatori. “Ma questo non dipende solo da noi – precisa Gullino– ma anche, per esempio, dalle risorse disponibili. Al tempo stesso il processo rientra in quello che è il nostro approccio da ricercatori: partire da un sito piccolo per poi estenderci”. Se tutto va per il verso giusto (Covid-19 permettendo) il progetto RN0 dovrebbe essere presentato proprio al castello di Masino, durante le giornate fai d’Autunno, che si terranno il 17-18 e 24-25 ottobre. Ma non solo, l’idea è anche quella di individuare bioindicatori che possano essere misurati anche dai cittadini, in modo da coinvolgere il pubblico laico, soprattutto quello del Fai, molto qualificato e attento alle tematiche ambientali. In linea quindi con la tendenza attuale di “citizen science” la scienza partecipata e aperta al pubblico, che si basa proprio sui dati raccolti dai non esperti.

La difficoltà dell’approccio One Health

Uno dei problemi attuali, come racconta ancora Gullino, è quello di attivare progetti One Health che come dice il nome, includano salute animali, umana e vegetale. Ancora oggi infatti, si fa fatica a far passare questo concetto, perché in Italia come in Europa si tende sempre a escludere piante e ambiente. “L’unico Paese virtuoso in questo senso è l’Olanda che ha un vero e proprio piano One health” precisa Gullino, che ricorda come da tempo stiano provando a inserire progetti sulla salute delle piante in contesti di salute circolare, ma con fatica. “Resilienza della natura non è il nostro primo progetto di salute circolare. Ne abbiamo attivato già altri perché lavoriamo su patogeni umani che interessano anche le piante, come escherichia coli, salmonella e ceppi particolari che le colonizzano, non per danneggiarle ma perché si instaurano all’interno e acquisiscono maggiore capacità di sopravvivenza. Lavoriamo anche sulla selezione di ceppi resistenti agli antibiotici in agricoltura e poi al passaggio della resistenza in altri ambiti”. A detta di Gullino si tratta però di ricerche difficili da portare avanti a livello nazionale, dove si tende sempre a distinguere tra progetti di salute animale, umana e delle piante. “Succede anche a livello europeo” aggiunge. “Anche quando nelle bozze dei bandi si parla di salute circolare e progetti One Health poi in definitiva si tende a dividere le aree. Perché ci sono grandi interessi in gioco e ognuno – medici, veterinari e chi si occupa di salute delle piante – tende a tirare acqua al suo mulino, mentre ci sono tantissime tematiche che dovrebbero essere affrontate in modo molto più coordinato”. Come la diagnostica. Gullino racconta proprio l’esempio di un bando europeo che metteva insieme diagnostica animale e vegetale nei draft, ma che poi di fatto all’emissione del bando finale è stato diviso in due progetti separati di diagnostica vegetale (che si è aggiudicato Agrinnova) e la diagnostica per animali. Per risolvere questo problema il centro piemontese, come altri, sta puntando sull’intelligenza artificiale, in grado di aggregare i big data relativi a salute animale, umana e vegetale. Motivo in più per avvalersi della collaborazione con il centro guidato da Ilaria Capua, che lavora attivamente con i big data proprio percapire meglio alcuni fenomeni.

Clicca qui per richiedere la rivista