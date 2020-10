Sanità Piemonte, Bartolomeo Griglio nuovo vicedirettore

Dirigente responsabile del settore "prevenzione e veterinaria" affiancherà il direttore della sanità regionale Fabio Aimar fino al primo gennaio 2022

Con una delibera del 22 ottobre 2020, Bartolomeo Griglio è stato nominato dalla Giunta regionale del Piemonte nuovo vicedirettore della sanità. Griglio, dirigente responsabile del settore “prevenzione e veterinaria” affiancherà, stando a quanto rileva AnmviOggi, il direttore della sanità regionale Fabio Aimar fino al primo gennaio 2022.

Il profilo

Laureato in medicina e chirurgia all’Università di Torino e poi specializzato in Igiene e medicina preventiva (sempre a Torino) nel 2004 lavora al Cermet per poi passare quattro anni dopo all’Aress di Regione Piemonte. Per oltre dieci anni, Griglio si è occupato di gestione di sanità pubblica della regione lavorando anche in varie aziende sanitarie del territorio. Nel 2019, ad aprile, è stato nominato come componente della Commissione nazionale per la formazione continua Ecm all’Agenas e due mesi più tardi è entrato a far parte dell’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa presso il ministero della Salute.

Le competenze

Come da delibera di incarico Griglio dovrà occuparsi del coordinamento area emergenze infettive anche con riguardo al monitoraggio della spesa, di pianificazione del sistema informativo sanitario regionale, attività di epidemiologia e sistema integrato di sanità elettronica di gestire la promozione delle buone pratiche per il contrasto di fenomeni corruttivi, alla promozione delle attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei

contratti, fra cui gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Asr e promozione delle attività di vigilanza sulle strutture pubbliche e private e del coordinamento nell’ambito dei rapporti con Enti ed Istituzioni del Ssr, politiche contrattuali, organizzazione e formazione del personale dipendente e convenzionato del Ssr.