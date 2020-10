Speranza: nella manovra 50 milioni per gli Irccs

Lo ha detto il ministro della Salute partecipando al Quirinale a “I giorni della ricerca”, iniziativa promossa da Airc. Mattarella: “La ricerca vincerà sulla pandemia, ma servono alleanze”

“Nella prossima legge di Bilancio ci sarà un ulteriore finanziamento di 50 milioni annui a favore degli Irccs”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, partecipando al Quirinale all’iniziativa “I giorni della ricerca”, promossa dall’Associazione italiana ricerca contro il cancro (Airc). “Il ministero della Salute – ha ricordato Speranza – ha investito nell’ultimo anno considerevoli fondi destinati ai 52 Irccs che hanno consentito di portare avanti 318 progetti di ricerca autonomi. La strada è lunga ma la direzione è giusta e il Covid non fermerà il nostro impegno”.

Percorsi per i pazienti oncologici

Focalizzandosi sul tema della lotta al cancro, Speranza ha poi detto: “La pandemia di Covid-19 ha reso ogni nostro sforzo ancora più complicato, obbligandoci a rimandare in alcuni casi le prestazioni programmate. Nel decreto agosto abbiamo finanziato mezzo miliardo di euro per recuperarle. Io credo che accanto alla ricerca dobbiamo potenziare e migliorare i percorsi di assistenza dedicati al paziente oncologico”.

Una politica per la ricerca

Secondo Speranza è necessaria, inoltre, “un’efficace politica per la ricerca biomedica, promuovendo innovazione e incoraggiando la collaborazione tra i centri di ricerca nazionali ed internazionali, anche attraverso la costruzione di reti, e facilitando al massimo il trasferimento dei risultati nella pratica clinica”.

Medicina personalizzata

Poi un riferimento alla medicina di precisione. “In nessun altro campo, al pari dell’oncologia, la rivoluzione in atto nell’ambito della medicina molecolare ha avuto un impatto così elevato, con successi tangibili ottenuti grazie a numerose altre terapie personalizzate e all’immunoterapia, entrate ormai nell’attività clinica di routine, che hanno modificato radicalmente la storia naturale di molti tipi di tumore, spesso altrimenti fatali. Ad oggi, il 40% dei pazienti oncologici avanzati ha accesso a cure personalizzate. Questo dato può e deve crescere. La realizzazione dell’Oncologia personalizzata – sottolinea il ministro – richiede che da un lato tutti i pazienti abbiano accesso allo screening genomico, e dall’altro che i nostri istituti siano in grado di raccogliere, analizzare e interpretare i dati dei pazienti; non ultimo, la disponibilità dei nuovi farmaci più innovativi non può e non deve essere un fattore limitante”. Nel suo intervento il ministro ha poi riassunto gli impegni portati avanti dal ministero sul fronte della ricerca biomedica e degli Irccs.

Mattarella: “La ricerca è un gioco di squadra”

Guarda alla ricerca con fiducia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Il Covid sarà sconfitto dalla ricerca. Ricerca di terapie sempre più efficaci, ricerca del vaccino. La ricerca è un gioco di squadra. Anche questo va tenuto a mente. E, in questa emergenza mondiale, è bene che le squadre non competano tra loro, ma si propongano di dialogare, scambiandosi intuizioni, informazioni, studi, come la scienza tende sempre a fare. È tempo di collaborazione e di alleanze globali, non di barriere e di egoismi. Si devono condividere impegni e conoscenze come si condivide la sofferenza e la responsabilità. I ricercatori italiani – ha ricordato Mattarella – stanno facendo valere le loro qualità, e questo è motivo di orgoglio per il nostro Paese. Per la ricerca scontiamo ritardi e le carenze favoriscono il trasferimento all’estero di tanti giovani di talento”.

La lotta al cancro non può fermarsi

Ma attenzione a non abbassare la guardia su altri fronti: “La ricerca vincerà sulla pandemia da Covid. Quella che oggi si è imposta come una priorità, non soltanto nel nostro Paese ma nel mondo intero, non deve però farci arretrare né rallentare sul fronte della lotta contro i tumori. Ecco, celebrare al Quirinale questa volta i Giorni della Ricerca serve anche a questo: a ricordarci che le altre impegnative patologie non sono finite in lockdown, che il cancro continua a manifestarsi con i ritmi di prima e che troppi screening e troppe cure vengono rinviate a causa della pandemia, rischiando ritardi irrecuperabili nelle diagnosi di tumore e pericolose interruzioni nelle terapie che – sottolinea Mattarella – non consentono pause o sospensioni”.

L’impatto di Covid

Pier Giuseppe Torrani, presidente della Fondazione Airc e Firc, ha voluto sottolineare le gravi ripercussioni della pandemia di Covid-19 sui progressi della ricerca oncologica, rallentando l’attività nei laboratori e, soprattutto, il trasferimento dei risultati ai pazienti. “L’anno in corso ha segnato le nostre vite di cittadini e ha fortemente inciso anche sul regolare svolgimento dell’attività di ricerca. Molti dei 5.000 medici e ricercatori sostenuti da Airc – spiega Torrani – sono stati impegnati sul fronte del Covid19. Alcuni hanno visto rallentare il lavoro di ricerca e gli studi clinici per la sperimentazione di nuove terapie contro il cancro, altri hanno messo in pausa i loro progetti per dedicarsi ai pazienti colpiti da Covid-19 e hanno contribuito con le loro conoscenze alla comprensione dei meccanismi biologici e immunologici del virus. A ciò si aggiunge il dato dell’Osservatorio Nazionale Screening che stima che nei primi 5 mesi del 2020 sono stati rinviati 1,4 milioni di screening con una ripercussione sull’identificazione delle nuove diagnosi e un conseguente ritardo nel curare la malattia. Ora, mentre si fronteggia una ripresa allarmante della pandemia – conclude Torrani – non possiamo però dimenticare che, con oltre 1.000 nuove diagnosi al giorno, il cancro resta una emergenza per il nostro Paese”.

I premi

Al termine della cerimonia, il presidente Mattarella ha consegnato tre importati riconoscimenti a scienziati e sostenitori di Airc.

Il Premio Firc “Guido Venosta” è stato assegnato congiuntamente agli scienziati Alberto Bardelli – direttore del Laboratorio di Oncologia Molecolare all’Irccs Candiolo e docente del Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino – e Salvatore Siena – direttore SC Oncologia Falck, Dipartimento di Ematologia e Oncologia, Niguarda Cancer Center e professore ordinario di Oncologia Medica, Dipartimento di Oncologia e Emato-Oncologia Università degli Studi di Milano (La Statale) – per lo sviluppo di nuove tecniche diagnostiche e nuovi approcci al trattamento del tumore al colon attraverso una esemplare sinergia tra ricerca pre-clinica e terapia.

Il Premio Airc “Credere nella Ricerca” è stato attribuito a:

Azienda Agricola Organizzazione Produttori Francescon s.c.a.r.l. per aver creduto con costanza nella Ricerca Scientifica Oncologica finanziando il percorso di giovani ricercatori e aver dimostrato uno spirito resiliente, nel rinnovare il proprio sostegno a Fondazione Aircanche in situazioni di difficoltà, come quelle presentate dalla pandemia

Mediaset, perché da oltre 20 anni è al fianco di Fondazione Airc con un supporto costante alle campagne nazionali e con iniziative speciali attraverso Fabbrica del Sorriso che hanno consentito di destinare importanti risorse al lavoro degli scienziati della Fondazione impegnati in progetti di ricerca sui tumori pediatrici e su quelli che colpiscono le donne.

(Foto di Paolo Giandotti – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)