Terapie geniche, Bayer acquisisce l’americana Asklepios BioPharmaceutical

Bayer ha annunciato l’acquisizione di Asklepios BioPharmaceutical, azienda biofarmaceutica specializzata in ricerca, sviluppo e produzione di terapie geniche in differenti aree terapeutiche. Il portafoglio di sviluppo di AskBio include candidati sperimentali in fase preclinica e clinica per il trattamento di malattie neuromuscolari, del sistema nervoso centrale, cardiovascolari e metaboliche.

L’accordo

Bayer deterrà tutti i diritti sulla piattaforma di terapia genica di AskBio, compreso un ampio portafoglio di proprietà intellettuale e un’organizzazione consolidata di sviluppo e produzione di contratti (Cdmo) che pone le basi per future collaborazioni nell’area delle terapie con virus adeno-associati (AAV).

L’aggiunta di AskBio all’emergente attività di Bayer per la terapia e cellulare (Cgt) rafforza l’impegno di Bayer in questo campo. L’operazione si va ad aggiungere all’acquisizione di BlueRock Therapeutics del 2019 e consolida l’ambizione di gruppo farmaceutico tedesco di creare piattaforme con il potenziale per avere un impatto in più aree terapeutiche.

I termini economici

Secondo i termini dell’accordo, Bayer pagherà un corrispettivo iniziale di 2 miliardi di dollari, a cui si andranno ad aggiungere altri potenziali due miliardi, in relazione ai determinati obiettivi raggiunti (milestone) da Asklepios. Si prevede che circa il 75% dei potenziali pagamenti basati sulle milestone saranno erogati nel corso dei prossimi cinque anni.

Visione

“In linea con il nostro obiettivo di realizzare ‘scienza per una vita migliore’, ci impegniamo a portare miglioramenti significativi per i pazienti attraverso l’innovazione”, ha affermato Werner Baumann, presidente del consiglio di amministrazione di Bayer AG. “Con questa acquisizione, Bayer promuove in modo significativo la creazione di una piattaforma di terapia genica e cellulare che può essere in prima linea nella scienza rivoluzionaria, contribuendo a prevenire o addirittura curare malattie causate da difetti genetici e guidare ulteriormente la crescita dell’azienda in futuro”.

Si amplia il portfolio

Attraverso l’acquisizione, Bayer aggiungerà al suo portfolio una piattaforma di terapia genica basata sul virus adeno-associato (Aav) leader del settore, che ha già dimostrato l’applicabilità in diverse aree terapeutiche. Oltre a molteplici risorse per la fase clinica per le indicazioni con un elevato fabbisogno insoddisfatto, l’acquisizione include una piattaforma tecnologica di terapia genica all’avanguardia nonché una piattaforma di produzione di terapia genica esistente.