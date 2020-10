di Redazione online

ADvent Italia 2020 Digital Edition: L’evento dell’anno sulla DA e sull’Infiammazione di tipo 2

Webinar, 26 novembre 2020, h 16.00 – 18.30

In edizione completamente digitale per quest’anno, ADvent Italia 2020 è il primo evento in Italia dedicato alla dermatite atopica e all’infiammazione di tipo 2, promosso da Sanofi Genzyme.

Con una prestigiosa Faculty scientifica formata da esperti di rilievo nazionale e internazionale, si alterneranno una serie di brevi interventi che aiuteranno a comprendere meglio la patologia, il suo impatto multi-dimensionale, la diagnosi, le forme cliniche, le migliori pratiche, le terapie più all’avanguardia e le nuove frontiere della ricerca sull’Infiammazione di tipo 2.

L’appuntamento sarà occasione di aggiornamento e di sperimentazione, su un nuovo modo di fare divulgazione scientifica in ottica “new normal”, avvalendosi della tecnologia per creare esperienze coinvolgenti anche da remoto, in totale sicurezza.

ADvent è organizzato in collaborazione con Dermatopia.it, portale che sta diventando il punto di riferimento sulla dermatite atopica in Italia. Dermatopia.it è infatti un vero e proprio hub di contenuti e servizi in una sola piattaforma, all’interno della quale gli operatori sanitari possono trovare i più recenti aggiornamenti scientifici e le informazioni necessarie per la gestione di questa patologia.

L’evento si rivolge ai dermatologi, agli allergologi, agli immunologi, ai dermatologi pediatrici, ai pediatri e a tutti i professionisti del settore che desiderano approfondire la conoscenza della dermatite atopica e su come gestirla per migliorare la vita dei propri pazienti.