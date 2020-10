Eu Exscalate4Cov: ok di Aifa a studio clinico su raloxifene per pazienti covid paucisintomatici

Grazie ai supercalcoli, lo studio clinico, che sarà realizzato dall’Ircss Lazzaro Spallanzani di Roma e dall’Ircss Humanitas di Milano, valuterà la sicurezza e l’efficacia del farmaco in pazienti paucisintomatici colpiti dal virus Sars-Cov-2

Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha dato via libera all’avvio dello studio clinico con un prodotto a base di raloxifene in pazienti paucisintomatici affetti dal virus Sars-Cov2. Lo studio clinico, promosso dal consorzio pubblico-privato Exscalate4Cov e sottoposta ad Aifa da Dompé Farmaceutici, capofila del consorzio, sarà realizzato dall’Ircss Lazzaro Spallanzani di Roma, e dall’Ircss Humanitas di Milano. È in programma l’allargamento dello studio clinico anche ad altri centri in Italia e in altri Paesi.

Lo studio

Lo studio clinico dovrà verificare la sicurezza e l’efficacia del raloxifene nell’inibire la replicazione del virus Sars-Cov-2. Lo studio è adattativo e potrà coinvolgere fino a 450 pazienti che riceveranno un trattamento con capsule orali di raloxifene o placebo per sette giorni.

Il farmaco

Il raloxifene è una molecola registrata e già utilizzata in farmaci in commercio, su prescrizione, per il trattamento e la prevenzione dell’osteoporosi nelle donne dopo la menopausa. Il file del brevetto dell’utilizzo del raloxifene per il trattamento di persone affette da virus Sars-CoV-2 è stato depositato in data 6 maggio 2020 da Dompé farmaceutici, Fraunhofer Institute e Università di Lovanio al fine di promuovere l’accesso universale alle cure che ne potranno derivare, così come definito dalle linee guida del consorzio stesso. È importante sottolineare che ad oggi non ci sono ancora prove che il rapporto beneficio/rischio della molecola contro il Sars-CoV-2 sia positivo, né sul dosaggio da utilizzare. Per questa ragione, il farmaco non è autorizzato per l’uso in questa indicazione al di fuori di uno studio clinico.

L’uso dei supercomputer

Questo risultato è il frutto del completamento della fase 1 del progetto Exscalate4CoV (consorzio pubblico-privato sostenuto dal bando Horizon 2020 della Commissione Europea) capace di realizzare uno screening su 400 mila molecole (farmaci già approvati e prodotti naturali sicuri per l’uomo) e un test specifico per valutare 10000 molecole promettenti. I dati fin qui generati da Exscalate4CoV – 10 articoli peer reviewed (altri 10 in fase di finalizzazione), le evidenze derivanti da oltre 20 mila esperimenti in vitro e la ricostruzione digitale del virus Sars-Cov-2 su cui effettuare nuove simulazioni – sono stati messi a disposizione della comunità scientifica internazionale attraverso il portale www.mediate.exscalate4cov.eu.