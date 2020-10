Accordo tra Sanofi/Gsk e Gavi per 200 milioni di dosi vaccinali al programma Covax

Le due multinazionali hanno reso noto il quantitativo che verrà messo a disposizione per il progetto di distribuzione globale una volta che le autorità regolatorie avranno dato l'ok all'immissione in commercio

Nuovo accordo all’interno del progetto Covax, l’iniziativa di Gavi Alliance per la distribuzione del vaccino Covid-19 ai Paesi economicamente più in difficoltà. Infatti è stata siglata un’intesa con la coppia Sanofi/Gsk per la messa a disposizione di 200 milioni di dosi di prodotto una volta che questo avrà ricevuto l’ok dalle autorità regolatorie.

Il vaccino proposto

Il vaccino a cui stanno lavorando le due multinazionali è un prodotto a base di proteine ricombinanti adiuvate nato dall’unione delle tecnologie dei due soggetti. In totale, al momento, sono 180 i Paesi che hanno aderito al programma così da avere un accesso facilitato ai futuri vaccini. La distribuzione sarà gestita attraverso l’Allocation framework dell’Oms che ha già iniziato a pianificare una guida futura sull’uso dei vaccini. L’equità dovrebbe essere alla base delle attività logistiche.