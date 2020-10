Infezioni Ntm, via libera da Commissione Ue alla commercializzazione di Alis

L'organo europeo ha concesso l'autorizzazione per l'immissione in commercio del farmaco per il trattamento di infezioni non tubercolari micobatteriche polmonari causate dal Mycobacterium avium complex (Mac)

La Commissione europea ha concesso l’autorizzazione alla commercializzazione di Alis dispersione per aerosol per il trattamento di infezioni non tubercolari micobatteriche (Ntm) polmonari causate dal Mycobacterium avium complex (Mac) in adulti con opzioni di trattamento limitate che non presentano fibrosi cistica. Ad annunciarlo è Insmed Incorporated, società biofarmaceutica attiva nel campo delle malattie rare, che sviluppa il farmaco.

Lo studio

L’approvazione della Ce relativamente ad Alis si basa sui risultati dello studio randomizzato, in aperto e globale di fase 3, Convert, che ha dimostrato che Alis, somministrato una volta al giorno, in combinazione con il regime multi-farmaco (Mdr), ha migliorato i tassi di conversione della coltura dell’espettorato nei pazienti con malattia polmonare Ntm refrattaria causata da Mac rispetto alla sola terapia Mdr. Gli effetti collaterali più comuni con Alis, relativamente al sistema respiratorio sono disfonia, tosse, dispnea ed emottisi.

Parere positivo

La decisione della Commissione europea fa seguito al parere positivo espresso il 24 luglio 2020 dal Comitato per i farmaci per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Inoltre, il Comitato per i farmaci orfani dell’Ema ha adottato un parere positivo che raccomanda che Alis mantenga la designazione di farmaco orfano nell’UE per il trattamento della malattia polmonare Ntm, originariamente concessa all’Insmed nel 2014.

Dove verrà commercializzato

Insmed prevede di lanciare Alis prima di tutto in Germania, poi nel Regno Unito, con altri mercati dell’UE a seguire, secondo procedure di rimborso locali. Nell’ambito dell’approccio globale di Insmed al supporto dei pazienti, l’azienda ha stabilito programmi specifici per paese al fine di fornire ai pazienti assistenza e informazioni dirette e continue.

L’impegno di Insmed

“Siamo entusiasti che da oggi in poi i pazienti non-FC affetti da infezioni polmonari Ntm causate da Mac nell’Unione europea (Ue) abbiano una terapia approvata che contribuisca a gestire questa patologia difficile da curare, offrendo un nuovo approccio a coloro che si sono trovati con opzioni di trattamento limitate o pari a zero”, ha dichiarato Will Lewis, presidente e amministratore delegato di Insmed. “L’approvazione di oggi sottolinea il nostro impegno a servire la comunità di pazienti affetti da malattie polmonari da MAC in tutto il mondo, e contiamo di rendere disponibile presto Alis ai pazienti dell’Ue che ne hanno bisogno”.