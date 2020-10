Identificati nuovi geni correlati alla suscettibilità da Covid-19

Un gruppo di genetisti di Regeneron ha trovato conferme e smentite per locus già identificati in precedenti studi e nuovi geni che potrebbero essere correlati a sintomi più o meno gravi dell’infezione, importante per le cure. In Italia si cerca il gene dei “resistenti”

Prosegue lo studio dei geni associati a una minore o maggiore suscettibilità a Covid-19. Per capire come mai alcune persone contraggono l’infezione da Sars-Cov2 ma riescono a combatterla, mentre altre sviluppano una grave malattia o sintomi lievi. Un gruppo di genetisti di Regeneron Genetics Center hanno condotto uno dei maggiori studi di sequenziamento in ambito Covid-19, identificando quattro posizioni geniche e tre geni specifici alla suscettibilità e gravità dell’infezione da nuovo coronavirus. I dati sono stati presentati all’American Society of Human 2020 in corso dal 27 al 30 ottobre in modalità virtuale.

Conferme e novità

Il team di Regeneron ha esaminato i dati di 868.021 individui in sei studi e quattro discendenze. Ha studiato le loro differenze genetiche in relazione a tre categorie: suscettibilità all’infezione da Sars-Cov2, necessità di ricovero ed esiti gravi come morte e ventilazione. In questo modo hanno confermato il ruolo del locus 3p21.31 – già identificato in precedenti studi – e la relazione è risultata più forte con l’aumentare della gravità della malattia. Mentre non hanno trovato conferma su un altro locus identificato in precedenza – ABO – suggerendo la possibilità che si sia trattato di falsi positivi.

Oltre a questi due loci precedentemente riportati, il team ha anche individuato tre nuovi loci e tre geni associati a Covid-19. È stato scoperto che i geni GPS2, METTL7B e PLPPR3 indicano se una persona è suscettibile all’infezione da Sars-Cov2. Tra questi, il gene GPS2 è emerso nei casi ospedalizzati. Tre loci erano correlati alla gravità della malattia: 22q21.1, 16q24.3 e 1p31.1, quest’ultimo in particolare, presente soprattutto in individui di discendenza africana.

Altri studi su geni e Covid-19

Oltre a Regeneron, sono molti altri i gruppi impegnati nello studio delle correlazioni tra Dna e Covid-19. La Covid-19 Host Genetics Initiative, sta lavorando sulla, individuato potenziali geni. Dopo aver esaminato oltre 14.000 casi positivi, di cui circa 5.000 sono stati ricoverati in ospedale, e oltre 1 milione di controlli, un team dell’Istituto di medicina molecolare in Finlandia ha identificato una variante genetica sul cromosoma 3 che era fortemente associata alla gravità della malattia ma non alla suscettibilità.

Una partnership tra scienziati della Yale University, Vanderbilt University Medical Center, Scripps Research e altri ha individuato invece sei geni in due regioni cromosomiche come associate agli esiti Covid-19 nei pazienti ospedalizzati. I geni sono: CCR9, SLC6A20, CXCR6, LZTFL1, FYCO1 e IFNAR2. La scoperta dell’associazione del gene IFNAR2 su 22q21.1 conferma quella del gruppo Regeneron e di altri team di ricerca che hanno riportato i loro risultati sul sito di preprint della rivista medRxiv qui e qui.

Lo studio su geni e Covid-19 in Italia

Mentre in Italia Giuseppe Novelli, professore di genetica medica dell’università di Tor Vergata, sta collaborando con il consorzio Covid Human Genetic Effort, per capire se esiste – e in quel caso individuare – un gene in grado di rendere le persone resistenti al contagio. Per esempio bloccando il reettore ACE2, porta di accesso del virus; o producendo una buona quantità di interferone che ha un ruolo importante nella risposta immunitaria. Per ora il gruppo internazionale di cui fa parte Novelli ha pubblicato su Science un studio che dimostra il contrario: ovvero che ci sono persone con particolari varianti geniche che ostacolano la produzione di interferone, e che si ammalano di forme più gravi di Covid-19.

Perché è importante conoscere i geni

Comprendere il ruolo delle diverse variazioni genetiche potrebbe aiutare a prevedere quali persone hanno maggiori probabilità di essere infettate dal nuovo coronavirus e, forse ancora più importante, quali pazienti Covid-19 richiedono cure complete perché sono inclini a esiti gravi.