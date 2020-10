Novo Nordisk Italia: Amal Chalfoun alla guida del dipartimento Clinical, medical & regulatory

Libanese, medico specialista in Anestesia, lavora nell’azienda danese dal 2015 e ora comincia un nuovo percorso nel nostro Paese

Amal Chalfoun è il nuovo Clinical, medical and regulatory director di Novo Nordisk Italia. Lo annuncia l’azienda danese in una nota. Libanese, 51 anni, Chalfoun è laureata in Medicina presso la St. Joseph University di Beirut, con specializzazione in Anestesia, terapia intensiva e del dolore conseguita tra l’American University Of Beirut e la Emory University di Atlanta.

“Sono felice di entrare a far parte di Novo Nordisk Italia – dichiara Amal Chalfoun – e poter mettere a disposizione di questo team la mia esperienza acquisita lavorando in varie regioni del mondo e ricoprendo diversi ruoli e responsabilità all’interno dell’industria farmaceutica. Sconfiggere il diabete e altre gravi malattie croniche come l’obesità, l’emofilia, i disturbi della crescita fa parte della visione di Novo Nordisk e sono orgogliosa di fare parte di questo ambizioso progetto”.

La carriera nel pharma

In passato Amal Chalfoun ha lavorato in Msd come Medical advisor in Libano e ha poi ricoprendo nel tempo ruoli di crescente responsabilità in varie aree del mondo, diventando Market Access director per il Vicino Oriente nel 2013. Dopo due anni, nel 2015, è entrata a far parte di Novo Nordisk come Clinical, medical, regulatory and quality Manager in Libano e ora inizia la sua esperienza in Italia.