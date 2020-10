Oftalmologia, Novartis acquisce la biotech americana Vedere Bio

Grazie a questa operazione, il gruppo svizzero si assicura le prestazioni di una nuova piattaforma per l’erogazione delle terapie geniche basate su Aav (virus adeno-associati) e un programma di optogenetica utile a reinventare il trattamento e la prevenzione della perdita della vista. L'operazione complessiva è di 280 milioni di dollari

Novartis ha annunciato l’acquisizione di Vedere Bio. Il gruppo farmaceutico svizzero erogherà una prima tranche di pagamenti da 150 milioni di dollari nei confronti della biotech americana, con l’impegno di raggiungere quota 280 milioni in seguito a obiettivi raggiunti (milestone) dalla società. Grazie a questa operazione, Novartis si assicura le prestazioni di una nuova piattaforma per l’erogazione delle terapie geniche basate su Aav (virus adeno-associati) e un programma di optogenetica best-in-class utile a reinventare il trattamento e la prevenzione della perdita della vista.

La tecnologia

Le tecnologie acquisite includono proteine ​​sensibili alla luce che possono essere consegnate alle cellule nella retina e vettori di rilascio di virus adeno-associati (Aav) unici che consentono il trattamento tramite iniezione intravitreale. Tali risorse hanno il potenziale per espandere notevolmente il numero di pazienti che potrebbero essere trattati per la perdita della vista dovuta alla morte dei fotorecettori, comprese tutte le distrofie retiniche ereditarie.

“La prossima frontiera in oftalmologia implica la ricerca di modi per portare terapie geniche potenzialmente trasformative a una popolazione di pazienti più ampia”, afferma Jay Bradner, presidente del Novartis Institutes for BioMedical Research. “L’acquisizione di Vedere Bio riflette il nostro impegno per la terapia genica di prossima generazione e porta speranza a pazienti con forme di perdita della vista altrimenti non trattabili”.

L’impegno di Novartis

Novartis sta ampliando la sua impronta nello spazio della terapia genica, concentrandosi su tre piattaforme distinte: AAV, cellule T chimeriche del recettore dell’antigene (CAR-Ts) e brevi ripetizioni palindromiche (CRISPR) regolarmente interspaziate. L’acquisizione della tecnologia unica di Vedere Bio è l’ultima aggiunta all’arsenale terapeutico in espansione dell’azienda.