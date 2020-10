Sihta, rinnovato il direttivo e Francesco Saverio Mennini è il nuovo presidente

Professore di Economia sanitaria e Microeconomia e research director Eehta del Ceis dell’Università di Tor Vergata di Roma sarà in carica fino al 2023

Nella giornata del 28 ottobre, a margine del XIII Congresso nazionale (on line dal 26 al 30 ottobre 2020), la Società italiana di Health technology assessment ha rinnovato il proprio Consiglio direttivo. Nuovo Presidente, in carica fino al 2023, è Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Microeconomia, research director Eehta del Ceis dell’Università di Tor Vergata di Roma. Suo vice nonché presidente eletto per il 2024-2026 è Giandomenico Nollo, professore di Bioingegneria del dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Trento. A Carlo Favarelli il titolo di Presidente onorario, past president della sezione Health Technology Assessment e membro dello Steering Committee dell’Eupha.

Gli altri componenti del direttivo

Gli altri componenti del direttivo sono: Dario Sacchini, professore del dipartimento di Sicurezza e Bioetica dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, Carlo Senore, medico, epidemiologo, della Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, Anna Ponzianelli, Istitutional affairs head di Novartis Farma, Francesco Cattel, farmacista, direttore della farmacia ospedaliera della Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, Elisabetta Anna Graps, medico, direttore dell’area di Valutazione e Ricerca della Aress della Regione Puglia.