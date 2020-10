Un Fondo unico per i farmaci innovativi: alla Camera interrogazione a Speranza

La richiesta della vicepresidente della commissione Affari Sociali, Michela Rostan (Iv), che segnala anche il "dimezzamento di diagnosi e biopsie" a causa dell'emergenza Covid e suggerisce di prorogare lo status di innovatività delle terapie “qualora non siano presenti alternative di efficacia superiore”

Istituire un Fondo unico per l’innovazione farmaceutica, superando l’attuale assetto che prevede due fondi distinti: uno per le terapie innovative oncologiche e uno per le altre patologie. A chiederlo al ministro della Salute, Roberto Speranza, è un’interrogazione parlamentare presentata dalla vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Michela Rostan (Italia Viva).

Un Fondo unico per l’innovazione farmaceutica

I due fondi, da 500 milioni di euro ciascuno all’anno, sono stati previsti per la prima volta dalla legge n. 232 del 2016 (articolo 1, commi 400 e 401). “Tali fondi – ricorda l’on. Rostan nell’interrogazione -sono finalizzati a rimborsare le regioni per l’acquisto rispettivamente di medicinali innovativi e di medicinali oncologici innovativi. Il requisito dell’innovatività, per espressa previsione normativa (articolo 1, comma 403, legge n. 232 del 2016) permane per un periodo massimo di 36 mesi. Decorso tale termine, il farmaco non ha più accesso alle risorse vincolate di cui ai fondi sopra richiamati, ma viene rimborsato tramite i fondi regionali di spesa corrente. Il nuovo contesto delineato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha dimostrato quanto siano importanti, in termini di salute pubblica, la ricerca e l’innovazione farmaceutica. Appare quanto mai urgente – sottolinea Rostan – superare il sistema duale sopra citato in favore dell’istituzione di un fondo unico in cui confluiscano le somme stanziate per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi”.

Secondo la vicepresidente della Commissione Affari Sociali, l’unificazione dei due fondi sarebbe finalizzata “a garantire un più ampio accesso alle cure innovative, ovviando alle eventuali criticità che potrebbero derivare dall’eventuale incapienza di uno dei due fondi, che comporterebbe, nonostante la parziale utilizzazione dell’altro fondo, la perdita dei benefici”.

L’impatto della pandemia

La pandemia avrebbe messo in luce anche “le criticità legate alla durata temporanea del requisito dell’innovatività”. Il lockdown ha determinato un blocco degli screening oncologici e durante l’emergenza – sottolinea Rostan nell’interrogazione – “le diagnosi e le biopsie sono state dimezzate, si sono registrati ritardi negli interventi chirurgici e sono diminuite del 57 per cento” le visite dei pazienti oncologici. “Il ritardo diagnostico – sottolinea la deputata – comporta a sua volta un ritardo nell’accesso alle cure, che, in alcuni casi, può determinare conseguenze ancora più gravi, come nell’ipotesi in cui un determinato farmaco salvavita abbia perso i benefici legati all’accesso al Fondo dedicato ai farmaci oncologici innovativi e non esista una alternativa terapeutica di efficacia superiore”.

Estendere la durata dello status di innovatività

Per queste ragioni, secondo Rostan, il Governo dovrebbe “adottare iniziative volte a istituire un Fondo unico per l’innovazione farmaceutica, superando il sistema duale previsto dalla normativa vigente” e impegnarsi per “colmare i ritardi diagnostici e terapeutici maturati a causa dell’emergenza da Covid-19, garantendo un più ampio accesso a tutti i farmaci innovativi”. Anche estendendo il termine di 36 mesi per l’innovatività dei farmaci “qualora non siano presenti alternative terapeutiche di efficacia superiore”.