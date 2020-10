Dispositivi medici, Medtronic annuncia l’acquisizione di Ai Biomed

La società ha realizzato un sistema innovativo di rilevamento paratiroideo progettato per aiutare a confermare il tessuto identificato visivamente dal chirurgo durante un’operazione. Parallelamente Medtronic ha ottenuto l’autorizzazione 510 k parte della Fda per un sistema di monitoraggio nervoso

Medtronic ha annunciato l’acquisizione di Ai Biomed, società attiva nel settore dei dispositivi medici che ha realizzato un sistema (PtEye) innovativo di rilevamento paratiroideo. Si tratta di una tecnologia basata su sonda progettato per aiutare a confermare il tessuto paratiroideo identificato visivamente dal chirurgo durante un’operazione. Non sono noti i termini finanziari dell’operazione.

L’ok di Fda

Parallelamente il gruppo statunitense ha reso nota l’autorizzazione 510 k (presentazione prima della commercializzazione premarket) ottenuta da parte della Food and drug administration per un sistema di monitoraggio nervoso (denominato Nim vital), che consente ai medici di identificare e monitorare la funzione nervosa per aiutare a ridurre il rischio di danni ai nervi durante gli interventi chirurgici a testa e collo.

Il supporto della tecnologia

“L’aggiunta di queste due tecnologie si basa sulla nostra eredità ventennale nel fornire soluzioni innovative che assistono i chirurghi durante le procedure critiche per la testa e il collo”, ha affermato Vince Racano, vicepresidente e direttore generale dell’azienda ORL, che fa parte delle Terapie restaurative di Medtronic. “Offrendo queste tecnologie complementari – il sistema NIM Vital per proteggere i nervi cruciali e il sistema PTeye per aiutare a confermare il tessuto paratiroideo identificato visivamente dal chirurgo – stiamo aiutando i medici ad affrontare due delle sfide più comuni durante queste procedure”.