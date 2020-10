Veterinari: Enpav chiude il bilancio 2019 con utile di 60,6 milioni

Via libera della Corte dei Conti alla relazione al Parlamento dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della categoria. Il risultato in crescita del 34% rispetto al 2018

Per l’ente di previdenza dei veterinari il bilancio 2019 si chiude con numeri rassicuranti: utile a 60,6 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dalla relazione al Parlamento sul bilancio di esercizio dell’Enpav, approvata dalla Sezione controllo enti della Corte dei Conti con la determina n.101 del 2020. Il patrimonio netto, pari a 713,9 milioni, è cresciuto di oltre il 9 per cento.

Più entrate e maggiore redditività degli investimenti immobiliari

“Questo risultato positivo – rileva la magistratura contabile – è riconducibile all’incremento delle entrate contributive e all’elevata redditività degli investimenti mobiliari. Infatti, il saldo della gestione degli impieghi patrimoniali, sebbene rimanga stabile la gestione immobiliare, registra un risultato positivo per oltre 20 milioni, con una inversione di tendenza rispetto al risultato negativo del 2018 (5,6 milioni)”.

Il saldo della gestione previdenziale

Il saldo della gestione previdenziale dell’Ente, “espressione della differenza fra entrate contributive (111,7 milioni) e spese per prestazioni (52 milioni), è stato pari a 59,7 milioni, registrando un costante incremento negli ultimi esercizi considerati, cioè dal 2016 al 2019”. L’indice di copertura della spesa previdenziale, dato invece dal rapporto fra entrate contributive e pensioni erogate, evidenzia un lieve calo (2,15) rispetto al 2018 (2,18).

Le immobilizzazioni finanziarie, spiega la Corte dei Conti in una nota, hanno registrato un incremento di 964.645 euro, passando da 358,8 milioni nel 2018 a 359,8 milioni nel 2019, grazie anche a un costante monitoraggio dei valori di mercato del patrimonio mobiliare per riscontrarne la redditività in considerazione della programmazione adottata.

L’emergenza Covid

Considerata l’emergenza Covid-19, è stata sospesa l’attività di recupero dei crediti pregressi, affidata all’Agenzia delle Entrate dal luglio 2018, ma sono stati costituiti appositi fondi a scopo prudenziale sia per fronteggiare il mancato incasso dei contributi 2020, sia in considerazione delle misure di sostegno a favore dei veterinari, per un importo complessivo di oltre 11 milioni di euro.