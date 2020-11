Agenzia del farmaco: Mantoan lascia la presidenza

Appena nominato dg dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), ha anche rassegnato le dimissioni direttore generale della sanità del Veneto, incarico ricoperto per oltre dieci anni

Domenico Mantoan lascia la presidenza dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Come anticipato dal Corriere del Veneto, Mantoan – che nei giorni scorsi è stato nominato dg dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), di cui era commissario da due mesi – rinuncia al vertice dell’ente regolatorio e ha anche rassegnato le dimissioni da direttore generale della sanità del Veneto, incarico ricoperto per circa dieci anni.

L’esperienza in Aifa

Mantoan è arrivato alla presidenza dell’Agenzia del farmaco dal mese di ottobre 2019. A quel tempo, la poltrona della presidenza dell’Aifa era vuota da quasi un anno, cioè dalle dimissioni di Stefano Vella, presentate a fine agosto 2018. Poi un lungo stallo: le Regioni proposero il nome di Antonio Saitta, in quel momento assessore alla sanità del Piemonte e coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni. Ma il ministero della Salute preferiva un profilo tecnico. Solo ad agosto 2019 – pochi giorni prima la crisi del Governo Conte I – una soluzione provvisoria: la “reggenza” di Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e governatore dell’Emilia-Romagna. Una transizione terminata poi con l’incarico al dg della sanità veneta. Ora, dopo le dimissioni di Mantoan, la presidenza dell’Aifa verrà assunta ad interim dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione dell’agenzia, ovvero Renato Bernardini, ordinario di Farmacologia all’Università di Catania.