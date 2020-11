IBSA: tecnologia al servizio del farmaco e del paziente

Luca Crippa, Ceo della filiale italiana, spiega valori e strategie dell’industria, nata in Svizzera nel 1945, che si è specializzata nella ri-formulazione di medicinali già affermati e sicuri. Dal numero 183 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON IBSA ITALIA

Si possono inventare, innovare, produrre su larga scala e vendere farmaci, dispositivi, integratori e formulazioni per la medicina estetica in ottanta paesi del mondo, portare in alto il fatturato, pur restando in qualche modo “artigiani”? La risposta è sì, se si mettono insieme genio, curiosità, capacità di ricerca, meticolosa organizzazione, cura della qualità e una peculiare attenzione alle persone. Non solo ai pazienti cui è destinata la cura, ma anche a tutti i collaboratori e al benessere aziendale (la parola “dipendenti” è bandita). Sta qui il mix di valori che caratterizza il credo di IBSA, Institute Biochimique S.A., società svizzera nata a Lugano nel 1945, fondata e tuttora presieduta da Arturo Licenziati.

Ne parla volentieri Luca Crippa, Ceo & Managing Director della filiale italiana (in foto), una laurea in chimica organica, con ultradecennale responsabilità e esperienza internazionale in aziende del calibro di Bayer e Nestlé. Da tre anni Crippa mette entusiasmo e competenza al servizio di IBSA Farmaceutici che in Italia ha un cuore pulsante negli stabilimenti di Lodi e Cassina de’ Pecchi, in provincia di Milano, con 575 persone complessivamente impegnate, di cui 235 nella produzione. A questi si aggiunge la rete degli ISF e oltre 60 agenti monomandatari per il canale farmacia e la medicina dermoestetica. Il fatturato annuo consolidato in Italia è pari a 200 milioni di euro.

Farmaci nella forma migliore

Le aree terapeutiche presidiate da IBSA sono quelle della riproduzione umana, endocrinologia, osteoarticolare dolore e infiammazione e dermatologia. A queste si aggiungono le aree cardiometabolica, dermoestetica, respiratoria, urologica e consumer health. La società è focalizzata nella ri-formulazione di molecole già affermate sul mercato (e sicure) con l’obiettivo di renderle più efficaci e maneggevoli (l’azienda opera anche conto terzi). IBSA ha un forte know-how proprio nell’ingegnerizzazione delle molecole, sulla spinta delle intuizioni del suo fondatore. “Un Thomas Edison della chimica farmaceutica – dice Crippa – cui si affianca una squadra molto valida di persone nella R&D, nella medica e nell’industry: i nostri tecnici non si limitano a produrre ma inventano sempre nuove soluzioni. Noi non sviluppiamo anticorpi monoclonali o Car-T, né facciamo compresse di medicinali generici, stampandone a milioni per poi rivenderle al prezzo più basso possibile. Ci collochiamo nel mezzo e manteniamo un’attitudine artigianale al miglioramento della molecola stessa, sia in termini di delivery che di assorbimento. Un’attitudine che viene dall’ingegno del proprietario, trasmesso a noi tutti e dalla voglia di migliorare sempre la qualità di vita dei pazienti”.

Come si perfeziona un farmaco già esistente

I modi sono tanti e non soltanto legati alle tecnologie proprietarie per produrre sistemi di delivery, per le quali IBSA è ormai famosa (siringhe pre-riempite, cerotti transdermici, film orodispersibili, capsule molli, forme liquide di API solide etc.). Spiega Luca Crippa: “Prendiamo come esempio il diclofenac. Diversamente da altri produttori, noi facciamo un sale di epolamina, una base azotata, che rende il principio attivo più solubile. Poi non lo inseriamo in un semplice gel, ma aggiungiamo la lecitina come carrier per favorire una penetrazione rapida e profonda del principio attivo, migliorandone l’assorbimento cutaneo”. Il packaging fa il resto. “Oltre ai cerotti transdermici – prosegue Crippa – proponiamo una formulazione in un contenitore in doppio strato di allumino (tecnologia Bag-on-valve, BOV) pressurizzato con aria compressa, quindi senza gas dannosi per l’ozono: la bomboletta non fa entrare aria all’interno, il prodotto non si ossida e viene utilizzato fino alla fine”.

Un altro esempio riguarda il progesterone. Normalmente è una molecola solubile in solventi oleosi che si inietta per via intramuscolare ed è dolorosa. “L’idea del nostro proprietario è stata quella di incapsulare il progesterone in due molecole di idrossipropil-

ß-ciclodestrina rendendo il progesterone idrosolubile e veicolabile con una iniezione sottocutanea, migliorando notevolmente la tollerabilità locale”.

Le novità e la pipeline

IBSA conta su oltre 65 brevetti di cui la gran parte è rappresentata da farmaci sviluppati nelle aree della produzione (bio-fermentativa) dell’acido ialuronico e altri materiali biologici con microrganismi non ingegnerizzati. “Tra questi microrganismi – prosegue Crippa – c’è la condroitina bio-fermentativa che utilizziamo come adiuvante in associazione con l’acido ialuronico ad alto peso molecolare per uso ortopedico”. Il Ceo di IBSA Italia non vuole sbilanciarsi troppo sui prossimi sviluppi produttivi: “Posso solo dire che è stato appena approvato un acido ialuronico sempre più concentrato, abbiamo in sviluppo nuovi farmaci in capsule molli e lanciato da poco un integratore a base di vitamina D in film orosolubile. Novità anche nell’area della human reproduction. “Qui abbiano un portfolio completo di ormoni impiegati nelle tecniche di Riproduzione Medicalmente Assistita in pazienti con problemi di fertilità e recentemente sono stati sviluppati in Italia antiossidanti che migliorano la spermatogenesi nell’uomo”.

Gli stabilimenti

A Lodi si produce anche per il mercato americano e russo. Il compound lombardo è specializzato in siringhe pre-riempite di acido ialuronico di grado ortopedico e per la medicina estetica. Sempre a Lodi si producono softgel (capsule molli) per farmaci e integratori alimentari. “Con la nostra soluzione pearltech riusciamo a micro dosare il contenuto sia per i farmaci che per gli integratori, ovviamente in due linee completamente distinte, come prevede la normativa”. A Cassina De’ Pecchi si producono invece cerotti transdermici e film orosolubili. Il tutto, come accennato in precedenza, anche conto terzi.

Collaborazioni scientifiche

Alle attività di ricerca e sviluppo interne si aggiungono importanti collaborazioni con alcuni centri universitari italiani. In particolare con l’Università di Napoli “Luigi Vanvitelli” (formulazione dell’acido ialuronico) e il Dipartimento di Scienze farmaceutiche dell’Università statale di Milano (film orosolubili).

L’attenzione alle persone e la CSR

Spirito di gruppo e condivisione dei valori innervano tutte le attività di IBSA “che è un’azienda molto umana” tiene a precisare Luca Crippa. “Il nostro fondatore ha un’affezione particolare per i collaboratori e dà importanza ai profitti aziendali soprattutto nella misura in cui servono a far stare bene i lavoratori e le loro famiglie: nei primi mesi della pandemia è stato riconosciuto un aumento di stipendio del 25% a tutti gli operai degli stabilimenti italiani, i quali, pur lavorando in assoluta sicurezza, erano a ridosso delle zone più colpite dal contagio”. Molteplici le attività benefiche a favore di enti e associazioni no profit, dalla Caritas, al Banco Farmaceutico ai Bambini delle fate (famiglie con figli autistici) a Parole Fertili e altre ancora. Nel corso della pandemia da coronavirus IBSA ha raccolto tra dipendenti e proprietà circa 700 mila euro poi devoluti al sistema sanitario.

