La Commissione Ue dice sì alla combinazione atezolizumab/bevacizumab contro il carcinoma epatocellulare

Roche ha annunciato che la Commissione europea ha approvato la combinazione atezolizumab/bevacizumab contro il carcinoma epatocellulare (Hcc) in pazienti adulti in stadio avanzato o non resecabile che non hanno ricevuto una precedente terapia sistemica.

Le approvazioni

L’approvazione odierna fa seguito al parere positivo espresso dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) nel settembre 2020. Nel maggio 2020, la Food and drug administration statunitense ha approvato atezolizumab in combinazione con bevacizumab per il trattamento di pazienti con Hcc non resecabile o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia sistemica. Atezolizumab in combinazione con bevacizumab è stato anche recentemente incluso come raccomandazione di classe I, A della European society for medical oncology (Esmo) per il trattamento dei carcinomi epatocelluliari non resecabili, così come da molte linee guida per la pratica clinica a livello globale.

Le forme combinate in immunologia

“Questa approvazione ci ricorda però che l’immunoterapia ha bisogno di lavorare in forma combinata. In attesa che il farmaco sia disponibile anche in Italia per l’epatocarcinoma, si stima nel 2021 – spiega Fabio Piscaglia, epatologo, Direttore del reparto di Medicina interna del Policlinico S.Orsola di Bologna – possiamo segnalare che è già attivo uno studio italiano di fase III B, cioè senza randomizzazione, volto a confermare i dati di sicurezza, già molto buoni, ottenuti su una popolazione internazionale. Questa sperimentazione dà l’opportunità a un certo numero di pazienti, che rispettino i criteri di inclusione ed esclusione, di iniziare già ora quella che è considerata la miglior terapia al momento disponibile per l’epatocarcinoma. Nel nostro Centro alcuni pazienti sono già in trattamento.”