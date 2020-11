Sì ai test antigenici rapidi nel controllo dell’infezione da Sars-cov2

A promuoverli è Pierangelo Clerici in una nota della Fismelab, Federazione delle società scientifiche italiane nel settore della medicina di laboratorio: “per la rapidità di risultato, semplicità di esecuzione e compatibilità con screening di popolazione, possono essere adottati come sistema di screening rapido”

Nonostante la minor sensibilità diagnostica dei test antigenici – peraltro imputabile a cariche virali basse – la rapidità di risultato, la semplicità di esecuzione e la compatibilità con screening di popolazione, fanno sì che i test antigenici rapidi possano essere adottati come sistema di screening rapido. Scelta largamente in linea con le valutazioni di organismi internazionali di salute pubblica, in primis l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). A scriverlo è Pierangelo Clerici, presidente di Amcli (associazione Microbiologi Clinici Italiani) e Fismelab, in una nota divulgata dalla stessa Federazione delle società scientifiche italiane nel settore della medicina di laboratorio.

Evitare di sovraccaricare le reti diagnostiche

“Considerando che non esiste un test ideale per ogni occasione, per ogni ambito sanitario di utilizzo (screening di popolazione, diagnosi, monitoraggio dell’infezione, sorveglianza epidemiologica), le caratteristiche di sensibilità e specificità diagnostiche non debbono rappresentare l’unico parametro da considerare quando si sceglie una strategia basata su specifici test da adottare” continua Clerici. “Garantire lo svolgimento di grandi campagne di screening e sorveglianza, evitando nel contempo di sovraccaricare ulteriormente i laboratori delle reti diagnostiche già fortemente stressati da attività diagnostiche, è una soluzione che sembra coniugare buonsenso, efficienza ed efficacia”.

Come funzionano i test antigenici

I test antigenici si basano sulla rilevazione di uno o più specifici antigeni virali, cioè parti del virus che innescano una risposta anticorpale. Si basano quindi su dosaggi immunologici per rilevarne la presenza, che può anche indicare un’infezione attiva. In caso di positività però si deve sempre ricorrere a un test molecolare (il classico tampone), che ricerca invece l’RNA virale ed è tuttora considerato il gold standard per la diagnosi di Covid-19.

Tra i vari test antigenici rientrano anche i cosiddetti “test rapidi”, che hanno il vantaggio di una maggior rapidità di risposta, costo più contenuto, semplicità di esecuzione, non richiedono strumentazioni complesse né personale di laboratorio esperto. Il che ne consente la loro esecuzione anche al di fuori di strutture deputate espressamente al prelievo di campioni biologici, con consegna della risposta entro 30 minuti.

Svantaggi e vantaggi

Come riporta ancora Clerici, oggi è noto che la sensibilità dei test antigenici è inferiore rispetto al test molecolare. Soprattutto in presenza di una bassa carica virale, mentre è sufficientemente alta in soggetti con alta carica virale, ovvero nelle fasi iniziali dell’infezione, quando la capacità di diffusione del virus è massima. Di contro però il test antigenico potrebbe essere meno fuorviante di un molecolare, perché si negativizza al termine della fase infettiva, mentre l’RNA resta positivo per diverse settimane dopo la guarigione clinica.

“La rapidità di risposta e la possibilità di applicazione su grandi numeri sono i fattori determinanti per una un’azione tempestiva ed efficace su larga scala quando le azioni di screening sono mirate a identificare e isolare i principali diffusori del virus” spiega Clerici. “Al contrario, la rilevazione molecolare delle basse cariche nei soggetti asintomatici può essere fuorviante in questi contesti, in quanto è dimostrato che nella maggior parte di questi casi la diffusione dell’infezione è trascurabile, praticamente nulla nella fase terminale dell’infezione”.

“I test antigenici rapidi rappresentano un importante strumento di indagine – conclude Clerici – in quanto, in una condizione di bassa prevalenza quale è quella di screening, l’accuratezza dei test attualmente disponibili appare idonea, con soddisfacente potere predittivo negativo nell’ambito di un algoritmo che preveda la conferma dei test risultati positivi con il test molecolare classico. Per l’applicazione ai soggetti sintomatici, ovverossia a scopo diagnostico, i test rapidi possono ugualmente rappresentare un’opzione idonea quando la rapidità di risposta diventa parametro predominante rispetto all’accuratezza, considerando che nei soggetti sintomatici la negatività ad un test, anche molecolare, non deve mai essere considerata definitiva prova di assenza di infezione, e devono prevalere le considerazioni cliniche”.