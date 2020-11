Fusione Mylan-Upjohn, via libera all’operazione anche dagli Usa

Dopo l'ok dell'Ue ad aprile 2020 anche la Federal trade commission dice sì alla fusione. Nascerà quindi Viatris che opererà sul mercato globale dei generici

Viene infine finalizzata la lunga operazione che ha portato alla fusione di Mylan con Upjohn, una controllata di Pfizer, grazie all’ok della Us Federal trade commission. Nasce quindi un nuovo gigante nel mercato dei generici che prenderà il nome di Viatris.

Via libera

Il sì dell’autorità per il commercio statunitense arriva dopo il via libera che anche l’Ue ha dato all’operazione ad aprile 2020. La condizione, però, per avere l’avvallo alla fusione consisteva che entrambe le società rinunciassero a dei propri assett così da evitare il rischio di monopolio in almeno 10 mercati di farmaci generici. Pfizer ha dichiarato che dovrebbe chiudere il tutto entro questo trimestre.

Lo scorporo

A metà novembre dovrebbe avvenire ufficialmente lo scorporo di Upjon da Pfizer i cui azionisti deterranno il 57% della nuova società, mentre quelli di Mylan il 43%.