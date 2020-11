di Redazione online

Il patto tecnologico

AI, supply chain e partnership per l’Healthcare 2021

Webinar, 16 dicembre 2020

Dopo la crisi pandemica del 2020 con le sue pesanti conseguenze economiche, sono alte le aspettative per il 2021 che si spera possa essere l’anno della ripresa, anche grazie alla massiccia erogazione di nuove risorse europee nell’ambito del Recovery Fund.

La pandemia ha accelerato la spinta alla digitalizzazione dell’ecosistema Salute e tutti i principali stakeholder sono ora molto più portati all’utilizzo delle tecnologie digitali nel proprio lavoro. Si tratta di un’occasione preziosa per le aziende Life Science per ripensare il proprio modo di lavorare e accelerare gli investimenti in tecnologie innovative sia a livello del business che dell’organizzazione interna.

Key topics

Disruptive tecnologies (AI, Robotica, Machine Learning) : dove si concentreranno gli investimenti nel breve e medio periodo?

: dove si concentreranno gli investimenti nel breve e medio periodo? Back to work : come ripensare l’organizzazione del lavoro in modalità smart contemperando produttività e sicurezza dei dipendenti?

: come ripensare l’organizzazione del lavoro in modalità smart contemperando produttività e sicurezza dei dipendenti? Innovazione e potenziamento della supply chain : come garantire un approvvigionamento rapido, sicuro ed efficace di farmaci e dispositivi durante e dopo la pandemia?

: come garantire un approvvigionamento rapido, sicuro ed efficace di farmaci e dispositivi durante e dopo la pandemia? Partnership pubblico privato: quale evoluzione del quadro normativo e regolatorio per potenziarne l’utilizzo nell’ambito di un processo di riforma del Sistema Sanitario

Panel

Valeria Brambilla, Deloitte Partner – Life Sciences & Healthcare Central Mediterranean Leader

Alberto Di Gennaro, Business Development Lead for Healthcare and Life Sciences, Salesforce

Gaetano Falcone, Italy Strategy Lead, Veeva

Pina Putzulu, Direttore BU Hospital & Specialty Pharma, DHL

Vincenzo Salvatore, Team Leader del Focus Team Healthcare & Life sciences, BonelliErede

Moderatore

Stefano Di Marzio, Direttore Responsabile, AboutPharma and Medical Devices

Target

L’iniziativa si rivolge al management delle aziende farmaceutiche, biotecnologiche, di dispositivi medici, nutraceutiche, alle società di servizi attive nel mondo healthcare, alle associazioni di categoria e ai media.