Anche il rapporto Cerved testimonia la tenuta delle Pmi farmaceutiche durante la crisi Covid

L'edizione 2020 del rapporto conferma le previsioni degli analisti dei mesi precedenti. Il life science regge l'urto pur presentando delle criticità

Come atteso, il 2020, a differenza di altri settori industriali, non inciderà particolarmente sulle finanze e sulle marginalità delle industrie farmaceutiche e medtech. Innumerevoli rapporti nel corso dell’anno avevano testimoniato una robusta tenuta del settore life science (nonostante alcune perdite intraviste per alcune aziende piuttosto che altre) e il Rapporto Cerved Pmi 2020 conferma il trend. “Le grandi imprese, dove sono concentrate le attività farmaceutiche, la grande distri- buzione e le poche altre nicchie di mercato che non sono state travolte dalla crisi, registrano una performance leggermente migliore, con un calo del fatturato reale del 10,4%”, è scritto.

Controtendenza

Storicamente il comparto farmaceutico è sempre andato controcorrente. Quando le altre industrie soffrivano, l’healthcare mostrava una certa dose di resistenza ai ritmi altalenanti dell’economia nazionale e mondiale. “I risultati dell’esercizio di previsione – scrivono gli autori del report – indicano che i ricavi delle imprese italiane si ridurrebbero, in media del 13,4% in termini nominali nel 2020, ma con forti differenze settoriali: cali intorno al 50% del fatturato per le società che operano come agenzie di viaggio, nel trasporto aereo, nella ricezione turistica e aumenti dei ricavi per quelle che operano nel commercio online o in settori della filiera farmaceutica”.

Sostanzialmente tutto il comparto delle scienze della vita sarà contraddistinto, stando alle previsioni, da una crescita piuttosto costante. Tutta la filiera, dalle materie prime, alla produzione, passando per la distribuzione presenta dati confortanti.

Crisi eterogenea

Per evidenziare gli effetti fortemente eterogenei di questa crisi, le Pmi sono state raggruppate in quattro cluster, a seconda dell’impatto atteso sui ricavi. “In base al Covid-Financial Impact, 13 mila Pmi (l’8,4% del campione analizzato che genera il 10% del fatturato), appartenenti a settori della filiera farmaceutica o a settori che hanno beneficiato di questa fase particolare (come il commercio online o la distribuzione alimentare moderna), riusciranno ad accrescere i ricavi nel 2020 o a mantenerli stabili. All’estremo opposto, 19 mila Pmi con un impatto molto intenso (il 12% delle società, che generano il 10% del fatturato complessivo) per cui i ricavi sono attesi in calo di almeno il 25% nel 2020: sono prevalentemente società che operano nella filiera turistica, nella ristorazione, nella logistica e i trasporti, in alcuni settori industriali”.

“Le restanti 124 mila – continuano gli autori del report – si dividono in un gruppo con impatti moderati (58 mila Pmi con cali inferiori al 15%, che realizzano circa il 42% dei ricavi delle Pmi) e in uno con impatti intensi (66 mila con una contrazione compresa tra il 15 e il 25%, il 38% dei ricavi). Se nel biennio 2018-2019 le dinamiche dei fatturati reali erano sostanzialmente allineate nei quattro cluster, con crescite comprese fra il 2% e il 4,5%, nel 2020 si osserva una lieve contrazione nel primo gruppo, pari all’1,9%, un calo per le classi di mezzo, rispettivamente, del 5,7% e del 14,5%, mentre il gruppo peggiore segna una diminuzione del 26% in termini reali”.

Le performance di bilancio

Prendendo in esame le simulazioni sui bilanci è possibile analizzare gli indici dei settori per cui sono attese le per- formance migliori in termini di dinamica del fatturato. In questi settori la crescita dei ricavi è stata seguita da un miglioramento degli indici di redditività e da conti più solidi. “Il commercio online, già ampiamente in crescita nel 2019, supera di gran lunga tutti gli altri nel 2020, con un fatturato in aumento del 23,8%, un forte aumento della marginalità lorda e netta, una riduzione della leva e del peso dei debiti. Tendenze simili per la produzione di specialità farmaceutiche, che sono state favorite dall’emergenza sanitaria, e per settori che hanno visto una domanda in lieve crescita anche nel periodo del lockdown, come la produzione di pasta, la distribuzione alimentare moderna, i prodotti per la detergenza”.

Un altro elemento da considerare e che tocca da vicino il settore healthcare riguarda la condizione in cui versa il settore delle aziende attive nel campo della convegnistica. Il calo è intorno al 40% (-39,8%) con una redditività che si avvicina in negati al punto percentuale (-0,8%).

Le nuove nate

Anche per quanto riguarda le nuove nate la farmaceutica e il medicale tengono bene la rotta. Considerando che i comparti maggiormente colpiti dallo shock Covid sono i servizi non finanziari (4.542 nate in meno rispetto a metà 2019; -25,9%) e la logistica e i trasporti: (2.295 nate in meno; -38,9%) gli unici comparti a far registrare performance positive sono gli altri beni di consumo (40 nate in più; +56,8%), trainati dalla fabbricazione di articoli e vestiario protettivi, e l’hi-tech (38 nate in più; +19,1%).

Nello specifico i settori più colpiti sono l’editoria (-87,5%) e le strutture ricettive extra-alberghiere (-70,2%), mentre i settori che fanno registrare una crescita maggiore dei tassi di natalità sono quello degli apparecchi elettromedicali (20,5%) e dell’ingrosso prodotti farmaceutici (8,8%).

L’impatto della crisi sugli organici

Nonostante la farmaceutica e il medtech presentino dati migliori rispetto ad altri settori, per quanto riguarda l’occupazione ci sono dei dati da tenere presenti e che possono presentare, potenzialmente delle criticità. Vero che il fattore di rischio è molto inferiore ad altri settori, tuttavia il rischio di perdita di posti di lavoro non va sottovalutato. Ci sono due scenari da considerare. Nel migliore dei casi, ossia quello in cui la crisi è meno mordace, l’industria chimica e farmaceutica (considerate in questo caso insieme) con una popolazione di occupati nel 2019 di 143.293 persone ha un rischio di default del 3,2% (con 4556 imprese a rischio) e un possibile calo della manodopera di 568 unità. I licenziamenti (seppur ora bloccati dai decreti del Governo) salirebbero a 2179.

Nello scenario peggio le imprese a rischio default sarebbero oltre le cinquemila con quasi mille posti di lavoro persi in caso di fallimento.