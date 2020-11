Così l’oncologia si avvicina al territorio

Un progetto messo a punto dalla Società italiana di leadership e management in medicina (Simm) e da Periplo mira a creare un modello organizzativo capace di dislocare al di fuori degli ospedali alcune delle terapie intensive e delle prestazioni assistenziali. Dal numero 183 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON ROCHE ITALIA

Si dice che dai momenti critici possano nascere opportuni­tà. È il caso della pandemia di Covid-19 che senza dub­bio – al di là delle tragiche conseguenze sanitarie ed economiche – sta accelerando alcuni processi prima solo teorizzati, come quello di delocaliz­zare sul territorio parte dell’assistenza dei malati oncologici: una popolazione in crescita, grazie alla maggiore soprav­vivenza, ma fragile, che soprattutto in un momento come questo ha bisogno più che mai di maggiori attenzioni.

Ridurre gli accessi in ospedale

Secondo l’ultimo report stilato dall’As­sociazione italiana di oncologia medica (Aiom), “I numeri del cancro in Italia 2020”, sarebbero 3,6 milioni i malati oncologici sul territorio, con circa mille nuovi casi ogni giorno. Un quadro com­plesso dal punto di vista assistenziale e gestionale, soprattutto se si considera che tutti questi pazienti sono gestiti quasi esclusivamente dalle strutture ospedalie­re, con una domanda sovradimensiona­ta rispetto all’offerta. “È impensabile che tutta questa casistica faccia riferimento soltanto alle strutture di oncologia ospe­daliere” commenta Gianni Amunni, direttore generale di Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncolo­gica) Toscana e vicepresidente di Periplo. Un problema già evidenziato nel corso di questi anni, ma che è emerso con ancora più prepotenza nei primi mesi del 2020, quando il Sars-CoV2 ha fatto la sua comparsa, con tutti i problemi sanitari connessi. Com’è noto infatti gli ospeda­li sono diventati il fulcro della gestione dei malati Covid-19 con un’inevitabile ripercussione su tutti gli altri pazienti e in particolare sugli oncologici.

La fragilità dei pazienti oncologici

Come ricorda Pierfranco Conte, ordi­nario di Oncologia presso l’Istituto On­cologico Veneto (Iov) IRCCS di Padova e presidente di Periplo, “la pandemia da Covid-19 ha reso il paziente oncologico particolarmente fragile, per una serie di motivi”. “Il primo è il maggior rischio di contrarre l’infezione stessa, così come di andare incontro a complicanze severe anche fatali”, continua Conte. “Lo di­mostra anche un recente studio condot­to in Veneto. Un rischio dovuto da una parte alla malattia oncologica in sé e alle terapie che inducono spesso una depres­sione del sistema immunitario; dall’al­tra ai maggiori accessi in ospedale, luogo di contatto con altre persone e potenzia­le fonte di contagio. In attesa di trova­re una soluzione per Covid-19 si può provare a risolvere almeno quest’ultima problematica, riducendo il più possibile gli accessi non strettamente necessari in ospedale per il paziente oncologico”.

Covid-19: un disruptive innovator

Senza dubbio l’emergenza coronavirus è stata anche un banco di prova che ha costretto a mettere in pratica alcune in­novazioni organizzative da tempo solo teorizzate, accelerando i processi di evo­luzione sia tecnologica sia organizzativa. Come fare ricorso a soluzioni di medicina digitale e iniziare a delocalizzare sul terri­torio alcune prestazioni. In Emilia-Ro­magna per esempio, nei mesi di marzo e aprile il numero di prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate ha avuto una ridu­zione significativa, con oltre il 60% delle prestazioni non erogate.

Mattia Altini, presidente della Simm e direttore sani­tario dell’Ausl Romagna, racconta che si è riusciti a limitare il danno assistenziale dovuto al lockdown riducendo al mi­nimo possibile le attività procrastinate. “Ma la programmazione delle attività sanitarie poteva essere molto più tem­pestiva, potendo contare su luoghi al di fuori dell’ospedale per l’erogazione delle prestazioni”, aggiunge. “Perché il sistema di presa in carico territoriale non è ancora una realtà diffusa”. La pandemia inoltre, secondo Altini, ha evidenziato con forza la necessità di un potenziamento sempre maggiore dell’integrazione dei servizi ter­ritoriali con il sistema ospedaliero.

Il progetto smart care

È proprio questo il punto di forza del progetto progetto S.M.A.R.T. Care (Soluzioni e metodi avanzati di riorganizzazione territoriale in sanità) messo a punto da Simm (Società italiana di leadership e management in medicina) e Periplo (Rete delle reti oncologiche). Nato per realizzare un modello organizzativo capace di dislocare al di fuori degli ospedali alcune delle terapie e delle prestazioni rivolte ai malati oncologici cronici. Modelli simili sono già attivi per patologie come diabete e malattie cardiovascolari, ma nulla di concreto si è fatto finora per i malati oncologici, che pure, con il progredire delle cure e l’avanzamento della sopravvivenza, stanno (fortunatamente) andando ad aumentare le fila dei malati cronici italiani.

Obiettivo dell’intervento Smart Care è dunque creare un modello organizzativo capace di garantire la migliore assistenza per il paziente oncologico anche sul territorio, ricollocando i servizi sanitari in maniera più appropriata e coordinando tutti i soggetti coinvolti. Con l’idea di individuare il miglior setting di cura che garantisca la massima qualità dell’assistenza, l’ottimizzazione delle risorse con una maggiore sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e l’appropriatezza organizzativa.

“Il nostro obiettivo è ridisegnare l’assistenza oncologica con un forte livello di integrazione tra ospedale e territorio”, spiega Amunni. “Siamo convinti che in alcune situazioni il paziente oncologico trovi più corretta attenzione alle sue esigenze in un setting assistenziale territoriale, che può essere quello del domicilio, dei letti di cure intermedie o delle strutture del cronic care model. Riteniamo inoltre necessario riscrivere i Pdta del paziente oncologico, che tengano conto di questi nuovi contesti assistenziali”.

Due elementi chiave del progetto sono il “Best Setting Model”, ideato per garantire l’individuazione del setting erogativo a maggior valore per il Ssn per il paziente, per ogni attività delocalizzabile; e le micro-reti: definizione formalizzata dei soggetti coinvolti (specialista, Mmg, farmacista, infermiere, tecnico, Oss, paziente, caregiver, app, robot …) per le specifiche attività, con l’obiettivo di garantire formazione, transito delle informazioni, individuazione delle tecnologie necessarie, azioni tra loro coerenti ed efficaci. Il collegamento ideale tra tutte queste figure e responsabilità potrebbe essere un nuovo Dipartimento Oncolo­gico, secondo il progetto, quale struttu­ra di governo e elemento di garanzia del­la quota sia territoriale che ospedaliera. Il progetto è consultabile all’indirizzo www.smartcareproject.it

Oncologia territoriale e medicina

Per mettere in pratica il modello organizzativo gli oncologi hanno condotto un’analisi dei bisogni, con potenzialità di applicazione nel breve termine. I professionisti di Periplo hanno poi identificato dodici direttive chiave di intervento.

La realizzazione di questa revisione organizzativa territoriale si basa essenzialmente su due prerequisiti: 1) la creazione di un’oncologia territoriale, con specialisti oncologi che operino e fungano da elemento di raccordo tra l’oncologo in ospedale e il Mmg, indirizzando nei centri ospedalieri solo i casi più gravi; 2) la presenza di una infrastruttura tecnologica e di sistemi informativi interconnessi, che consentano un efficiente raccordo fra i diversi presidi assistenziali, abilitando una visione d’insieme del percorso di presa in carico e cura, l’adozione di soluzioni di digital health (quali ad esempio la teleme­dicina, il monitoraggio remoto, la comu­nicazione ospedale-territorio-domicilio, la robotica a supporto degli specialisti), l’attivazione della cartella clinica infor­matizzata oncologica. “Va creata un’onco­logia territoriale che al momento non esi­ste” commenta Conte. “Essendo poi una patologia molto complessa, gestita da un team multidisciplinare, va implementato un sistema di telemedicina che consenta anche a distanza di acquisire informazio­ni e condividere decisioni terapeutiche”.

Proprio questi due aspetti rappresentano anche i nodi da sciogliere e i potenziali ostacoli per la realizzazione del progetto. Da una parte infatti, come ricorda Amunni, bisogna superare una visione culturale storica che vede l’oncologia come una branca tutta ospedaliera, coinvolgendo attivamente anche i Mmg. D’altra parte serve un’infrastruttura digitale: come ricorda anche Altini “È questa la parte più debole della colonna vertebrale delle aziende sanitarie del paese – sottolinea – perché non è mai stato fatto un piano complessivo, ma si è andati avanti con piccoli passi a macchia di leopardo”. Su questo però gli esperti sono concordi nel sostenere che il Recovery Fund e il Mes potrebbero rappresentare una significativa opportunità dato l’orientamento della Commissione Affari Sociali e Sanitari della Camera verso un loro utilizzo a sostegno di sanità digitale, organizzazione della rete territoriale di assistenza, gestione domiciliare dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti, valorizzazione del personale sanitario.

I tavoli di lavoro

Il progetto Smart care prevede anche una serie di tavoli di lavoro che si occu­peranno di diverse tematiche connesse alla delocalizzazione. Il gruppo di lavo­ro strategico-scientifico, per esempio, sta definendo le linee di indirizzo per la riorganizzazione territoriale dei ser­vizi assistenziali e il riposizionamento di alcune funzioni. Si sta valutando, ad esempio, come ottimizzare la sommi­nistrazione di terapie oncologiche orali, sottocutanee ed endovena associate ad una bassa intensità di cura, che potreb­bero essere gestite anche fuori dall’o­spedale, purché sotto la sorveglianza di specialisti adeguatamente preparati ad affrontare eventuali difetti collaterali e criticità.

Allo stesso modo, il gruppo sta valutando le modalità possibili per delocalizzare l’attività di follow-up e di screening e per il coinvolgimento dei farmacisti nell’erogazione delle terapie. Secondo gli esperti già oggi sono mol­te le prestazioni che potrebbero essere de-ospedalizzate, come appunto le visite di follow-up e la terapia palliativa.

“Su questi due aspetti ci sono già evidenze che l’assistenza dovrebbe essere svolta al di fuori dell’ospedale – commenta Conte – anche se purtroppo c’è ancora tanto da migliorare nel concreto per ga­rantirlo. I Mmg non vengono coinvolti o non si sentono pronti a farlo e non sempre l’assistenza domiciliare o gli ho­spice sono in grado di dare una risposta adeguata in termini numerici di dispo­nibilità di operatori sanitari e posti let­to, per i pazienti che hanno necessità di terapia palliativa”.

“Si pensi al follow-up del tumore mammario – aggiunge Al­tini – una visita di controllo che tutto sommato non ha criticità e riguarda pazienti con sopravvivenza decennale, che rischia di riempire le attività ambu­latoriali ospedaliere. Spazio che dovreb­be essere lasciato alle prime diagnosi di cancro, più complesse da gestire, che richiedono esami specialistici come ri­sonanza magnetiche, biopsie ecc”.

Sono parallelamente attivi altri due tavoli di lavoro, dei quali uno è dedica­to all’ambito regolatorio, quindi alla valutazione del contesto normativo di riferimento in relazione alle attività po­tenzialmente delocalizzabili.

Un gruppo tecnico si occuperà invece di seguire le tecnologie disponibili, partendo da una valutazione della situazione attuale, finalizzata a individuare gli interven­ti necessari per l’interconnessione dei sistemi e l’abilitazione interazioni tra i soggetti coinvolti.

Progetti pilota

Il prossimo step sarà la partenza di due progetti pilota: uno in Emilia-Romagna l’altro in Toscana, che prevede, quest’ulti­mo, tre sperimentazioni di oncologia ter­ritoriale, una per ciascuna area vasta della Regione. In Romagna in particolare sarà messa a disposizione la Casa della Salute di Forlimpopoli che dista circa 10 km dall’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (Irst) Irccs di Meldola.

“Abbiamo già com­posto il tavolo di lavoro interprofessio­nale, tra noi e l’istituto, e stiamo analiz­zando quali attività relative alla presa in carico del paziente oncologico possono essere delocalizzate sulla Casa della Sa­lute di Forlimpopoli” spiega Altini, che confida di poter disporre dei primi dati già la prossima primavera. Dopodiché l’intenzione è di mettere in discussione a livello nazionale le raccomandazioni organizzative che scaturiranno dal pro­getto pilota e che saranno messe a dispo­sizione anche delle altre regioni italiane. “La percezione – conclude Amunni – è che ci sarà un miglioramento in termini di qualità della vita del paziente oncolo­gico, ma anche un migliore utilizzo delle risorse sanitarie e quindi economiche dei percorsi oncologici”.

