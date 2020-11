Carcinoma ovarico, ok da Ue a combinazione olaparib-bevacizumab

La Commissione europea ha dato il via libera all'utilizzo in combinazione dei due farmaci per il trattamento di mantenimento di pazienti adulti con livelli elevati di cancro epiteliale dell'ovaio, delle tube di Falloppio o del peritoneale primario

AstraZeneca e Merck, nota come Msd al di fuori degli Stati Uniti e Canada, hanno annunciato che olaparib in combinazione con bevacizumab è stato approvato nell’Unione Europea per il trattamento di mantenimento di pazienti adulti con livelli elevati di cancro epiteliale dell’ovaio, delle tube di Falloppio o del peritoneale primario che sono in risposta (completa o parziale) dopo il completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino in combinazione con bevacizumab e il cui cancro è associato a uno stato positivo di deficit di ricombinazione omologa (HRD) definito da una mutazione del gene di suscettibilità al cancro al seno 1/2 (BRCA1 / 2) e/o un’instabilità genomica.

Lo studio

L’approvazione da parte della Commissione Europea si è basata su un’analisi di sottogruppi di biomarcatori dello studio Paola-1 di Fase 3 che mostra che olaparib in combinazione con il trattamento di mantenimento con bevacizumab ha dimostrato il beneficio della sopravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto al bevacizumab da solo per le pazienti con carcinoma ovarico avanzato Hrd-positivo. Segue la raccomandazione per l’approvazione da parte del comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali nel settembre 2020.

Dave Fredrickson, vicepresidente esecutivo, unità aziendale di oncologia, AstraZeneca, ha dichiarato: “La metà di tutti i pazienti con nuova diagnosi di carcinoma ovarico avanzato sviluppa tumori Hrd-positivi. Lo stato di Hrd può aiutare i medici a selezionare un regime di trattamento di prima linea personalizzato per i pazienti per ritardare sostanzialmente la ricaduta in questa malattia devastante “.

Le evidenze

Lo studio Paola-1 ha mostrato che olaparib in combinazione con il trattamento di mantenimento con bevacizumab ha ridotto il rischio di progressione della malattia o morte del 67% (HR 0,33 [95% CI, 0,25-0,45]). L’aggiunta di olaparib a bevacizumab ha migliorato la Pfs a una mediana di 37,2 mesi rispetto a 17,7 mesi con bevacizumab da solo nelle pazienti con carcinoma ovarico avanzato Hrd positivo. Questi risultati sono pubblicati sul New England Journal of Medicine nel 2019.