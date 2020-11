Cattani (Farmindustria): “La copertura è adeguata ma la programmazione è da migliorare”

Intervista a Marcello Cattani, capo del Gruppo Prevenzione di Farmindustria, sul tema dei ritardi nella campagnia vaccinale nazionale. Dal numero 183 del magazine

Abbottonate, abbottonatissime. Le aziende farmaceutiche che producono vaccini non se la sentono di puntare l’indice contro le Regioni italiane a proposito dei gravi rallentamenti che stanno caratterizzando il decollo della profilassi antinfluenzale in questo scorcio di 2020. Ma invocano, questo sì, una migliore programmazione. Ne parla Marcello Cattani, a capo del Gruppo Prevenzione di Farmindustria, dopo che ad aprile scorso ha assunto il ruolo di Country lead e direttore generale di Sanofi Italia.

Le Regioni italiane vi richiedono poco meno di 18 milioni di dosi di vaccino per garantire le categorie di persone target. Ce la fate ad assecondare la domanda?

Ci sentiamo di dire che la disponibilità di vaccini per i soggetti per cui la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente è adeguata, l’ha confermato anche Aifa. Purtroppo, in questo sforzo, è rimasta scoperta la fascia della volontarietà espressa dal canale farmacia. Prosegue l’impegno per cercare di ottenere ulteriori dosi disponibili, laddove possibile. Siamo in dialogo costante con le nostre case-madri per cercare di reperire ulteriori dosi e quindi poter fornire una risposta anche a chi non ha un fattore di rischio, ma vuole vaccinarsi. Dal nostro punto di vista, però, le aziende hanno scelto di essere partner del Ssn e quindi delle regioni.

Ma la consegna materiale delle dosi è avvenuta o no?

È in corso. In queste settimane si completa. Ogni azienda è assegnataria di dosi nelle varie Regioni e ci sono tempi disciplinati dalle gare. Ogni azienda ha la sua programmazione in funzione dei singoli contratti.

Perché le gare sono andate deserte in alcune regioni?

Una premessa. È stato un anno eccezionale che ha nelle implicazioni causate dalla pandemia il denominatore comune. Ne ha risentito anche la dinamica di approvvigionamento dei vaccini: le aziende produttrici hanno fatto e continuano a fare tutto il possibile in sinergia con le istituzioni nazionali e regionali. Abbiamo un gruppo di lavoro con il Ministero della Salute, l’Aifa, le Regioni, gli ordini professionali e i sindacati di medici, farmacisti e infermieri e Cittadinanzattiva, con l’obiettivo di evidenziare le criticità e, insieme, trovare soluzioni. La domanda di vaccini è cresciuta in tutta l’Europa, già da marzo sono state richieste dosi addizionali dagli altri paesi, anche per lo pneumococco e la pertosse. Proprio perché era chiaro a tutti che le popolazioni eleggibili al vaccino sarebbero aumentate nel corso dell’anno a causa del Covid. I vaccini hanno anche una peculiarità con vincoli diversi rispetto ai farmaci di sintesi chimica: il ciclo produttivo inizia molto presto, proprio in questa fase dell’anno per la stagione successiva. A febbraio vengono comunicati dall’Oms i ceppi prevalenti ed entro luglio di fatto si realizza la produzione. Successivamente è un tema di supply chain.

Detto ciò?

In un Paese dove la sanità è gestita a livello regionale il coordinamento è fondamentale, altrimenti i tempi appena descritti vengono riflessi all’interno della dinamica. I nostri servizi sanitari regionali sono autonomi nel bandire gare. L’invito sempre rivolto da Farmindustria, ma anche dalle singole imprese, è stato a fare presto e ad avere un coordinamento. Ma ad agosto ancora non erano state espletate tutte le gare per l’approvvigionamento dei vaccini. Le aziende hanno soddisfatto l’incremento della richiesta nella fascia dell’obbligatorietà, con un saldo che è stato superiore al 46-47% rispetto all’anno scorso. Abbiamo fatto uno sforzo importantissimo, mai visto prima, in un sistema produttivo come quello dei vaccini che ha delle peculiarità che richiedono una anticipazione della programmazione: l’anno scorso servivano 11 milioni di dosi e quest’anno 18.

Insomma, la parcellizzazione degli acquisti non aiuta. Gli altri Stati europei che acquistano in modo centralizzato hanno un maggior potere di acquisto. Conferma?

Credo che la programmazione sia fondamentale e per il futuro sarà l’elemento che potrà aiutare l’Italia a migliorare. Questo non vuol dire che si debba ricorrere a un acquisto unico centralizzato: con un efficace coordinamento a livello istituzionale in Italia potremmo avere più efficienza e quindi un approccio più anticipato. Oggi ogni Regione può decidere autonomamente quante dosi mettere a gara: le aziende vedono un bando, se hanno quelle disponibilità in quel dato momento partecipano oppure no. Mi chiedo se quel quantitativo è legato a omogenee valutazioni epidemiologiche e di popolazione e se c’è una sorta di approccio comune nazionale. In questo credo che la programmazione sanitaria e il procurement delle Regioni debbano diventare più efficienti. Siamo sempre a disposizione delle istituzioni per il confronto, anche su questo tema.

Ma la competizione tra Paesi c’è stata?

Certo chi si è mosso prima ha avuto un indubbio vantaggio. Le aziende in Italia hanno dialogato con le rispettive case-madri per avere dosi aggiuntive. Consideriamo che a febbraio 2019 avevamo una previsione che era quella dell’anno scorso, più la crescita fisiologica del mercato ma nulla lasciava immaginare il 47 per cento in più all’atto pratico. La situazione ha messo alla prova non solo le capacità produttive ma anche di competizione tra i vari Paesi. E quindi far sì che l’Italia avesse comunque assicurata una quota incrementale importante, dal punto di vista industriale è stato un impegno enorme.

Avete delle proposte per riformare il sistema degli acquisti pubblici?

Ripeto, noi la chiamiamo programmazione. Restando alle vaccinazioni antinfluenzali, le dosi incrementali devono essere somministrate: anche questo è un tema di attenta pianificazione sanitaria. Bisogna garantire l’esecuzione delle dosi addizionali, considerando che l’anno prossimo non vi sarà soltanto l’antinfluenzale, la pertosse, lo pneumococco ma sperabilmente anche l’anti Sars-CoV2, dove complessivamente saranno più di 60 milioni le persone che dovranno essere vaccinate secondo fasce di popolazioni prioritarie. Come pianificare la vaccinazione di una nazione intera? Questo richiede uno sforzo strategico e ad esempio una anagrafe vaccinale nazionale efficiente, ed un tavolo congiunto di lavoro tra tutti gli stakeholders, dove Farmindustria potrà dare un importante contributo.

A proposito di ciclo produttivo. Avete avuto problemi con l’approvvigionamento di materie prime e packaging, visto l’aumento della domanda?

In parte, ma è stato ben gestito e risolto. Lo sforzo è stato grande da parte delle aziende proprio per andare incontro alle indicazioni del Ministero della Salute che ha esteso la popolazione della raccomandazione. Era eticamente e deontologicamente corretto che le aziende facessero tutto il possibile per soddisfare la domanda del Ssn attraverso le Regioni. Il vaccino è un farmaco biologico, dove i processi produttivi sono complessi e i tempi sono più estesi rispetto ai farmaci di sintesi chimica.

Se valesse la sola legge di mercato, per l’industria sarebbe più conveniente destinare la maggior parte della produzione agli acquisti diretti da parte dei cittadini in farmacia. Giusto?

Da un punto di vista meramente economico è così. Avendo di fatto servito esclusivamente la domanda delle Regioni, per i bilanci dell’industria questo ha rappresentato una penalizzazione, ma riteniamo sia un dovere etico avere offerto prioritariamente i vaccini alle fasce di popolazione più fragili, come partner del Ssn.

In volumi e valori che dimensione hanno i “resi” di vaccino non utilizzati ogni anno?

Non si tratta di veri e propri resi. In condizioni pre-pandemia, più che altro sono vaccini non utilizzati. È plausibile che quest’anno il problema non si porrà, essendo la popolazione coperta della raccomandazione vaccinale più estesa, oltre per la maggiore consapevolezza da parte della cittadinanza circa l’importanza delle profilassi vaccinali.

Sì ma i numeri?

Il dato è a conoscenza delle singole Regioni e di ogni azienda per la quota parte rispetto alle gare in cui è aggiudicataria.

Chi paga il conto delle dosi non utilizzate?

Tecnicamente possono non essere richieste. Se invece le dosi acquisite a gara non vengono erogate, è un tema di mancata somministrazione. Normalmente le forniture vengono scaglionate, in modo che anche le Regioni possano gestire efficientemente domanda e somministrazione.