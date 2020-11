Lupus, premiato progetto di ricerca indipendente per individuare nuove terapie

Oltre al progetto del Mario Negri, assegnati altri 11 premi grazie al Bando “Fondazione Roche per la Ricerca Indipendente”. Lanciato anche il nuovo bando per il 2021 (con in più l’area terapeutica Covid-19) per finanziare i migliori progetti di giovani scienziati under 40 che operano all’interno di strutture pubbliche e IRCSS

Sarà finanziato con 50 mila euro grazie al Bando “Fondazione Roche per la Ricerca Indipendente”, il progetto di ricerca di Luca Perico, ricercatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS , dedicato ad individuare nuove terapie per il lupus. Una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario riconosce cellule e organi sani come estranei attaccandoli e distruggendoli.

Studiare i neutrofili per capire il lupus

In 10 anni di carriera Perico si è focalizzato sullo studio delle vie molecolari coinvolte nel danno delle cellule renali e negli ultimi 5 anni ha lavorato sul ruolo dei mitocondri nella patogenesi di malattie renali acute e croniche, incluse malattie autoimmuni come la nefropatia membranosa.

“Intento del progetto di ricerca indipendente è studiare un tipo specifico di cellule del sistema immunitario, i neutrofili, che potrebbero essere all’origine della malattia lupus” precisa Perico. “Questo permetterà di identificare e sviluppare terapie più mirate, soprattutto considerando che quelle attualmente disponibili, seppur efficaci, espongono i pazienti al rischio di gravi effetti collaterali, quali infezioni e tumori”.

I 12 vincitori del Bando

Tra le altre aree selezionate, oltre alla reumatologia, neuroscienze, emato-oncologia, relazione medico-paziente, malattie respiratorie, oncologia, malattie ereditarie della coagulazione, per un totale di 12 premi (vedi l’elenco) assegnati tutti a ricercatori under 40 che operano all’interno di strutture pubbliche e IRCSS.

Si tratta della quinta edizione del Bando “Fondazione Roche per la Ricerca Indipendente”, promosso da Fondazione Roche. Dal suo lancio ad oggi sono stati stanziati oltre 3 milioni di eur , ottenendo un crescente successo di pubblico: sono stati più di 1700 i progetti presentati e 40 quelli finora finanziati.

Sostegno alla ricerca indipendente

“Fondazione Roche continua a dare sostegno alla ricerca scientifica indipendente, convinta che la promozione della collaborazione tra pubblico e privato sia in grado di fare la differenza per un approccio alla terapia medica sempre più personalizzato” si legge in una nota stampa di Fondazione Roche. “È confermato infatti, anche per quest’anno, il finanziamento di 8 progetti di ricerca con grant del valore di 50 mila euro cada uno. Alle aree di interesse protagoniste dell’ultima edizione si aggiunge il finanziamento di progetti orientati alla ricerca sull’impatto psicologico e comportamentale causato dalla pandemia da Covid-19”.

Altro obiettivo primario è quello di garantire imparzialità e terzietà nel processo di valutazione e selezione dei progetti, garantite da Springer Nature, partner internazionale che selezionerà e valuterà i progetti. A testimonianza dell’impegno annunciato con il programma “La Roche che vorrei” che mira a garantire la massima trasparenza nell’interazione e nella collaborazione con la classe medica, le strutture ospedaliere e gli enti di ricerca,