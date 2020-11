Pandemia Covid-19, anche per i Pet ci sono stati ritardi nelle cure

La ricerca a livello globale condotta da HealthforAnimals, l'associazione globale di salute animale, ha messo in evidenza come anche gli animali da compagnia in molti casi abbiano avuto un accesso limitato dai veterinari. Tuttavia il fenomeno è stato molto più contenuto rispetto al comparto umano

Non solo gli umani hanno avuto ritardi nelle cure e nelle diagnosi. Anche gli animali da compagnia si sono visti privare degli accessi alle cliniche veterinarie a causa della pandemia da Covid-19. Dando qualche numero, quasi un quarto dei proprietari di animali domestici ha ritardato o annullato le visite dal proprio medico veterinario e il 13% dei pet non ha seguito pedissequamente le terapie vaccinali. A dare questi dati è la recente indagine di HealthforAnimals, l’associazione globale di salute animale e le compagnie Pegasus (Global healthcare communications consultancy) e la società Ashfield del gruppo Udg Healthcare.

I dati

Il problema che lega i dati appena forniti riguarda i timori dei proprietari di venire a contatto con il virus Sars-Cov2 e quindi di limitare le attività considerate non necessarie. Va anche detto che, stando alla survey condotta a livello globale (si veda più avanti per i dettagli), solo l’1% dei veterinari non ha mai adottato misure preventive (distanziamento, Dpi ecc…). Bene anche la telemedicina laddove possibile. Circa il 47% dei proprietari ha detto di aver sfruttato questa tecnologia per consulti medici e di aver usufruito dei servizi telematici per i pagamenti.

Accesso ai medicinali

Per quanto molti dei proprietari di animali abbiano ammesso di non aver avuto grossi problemi a reperire le medicine, l’ostacolo più grande si è rivelato essere lo stock in farmacia a causa di interruzioni nella distribuzione o a causa della chiusura di alcune attività.

La ricerca

L’indagine è stata condotta da Censuswide e i partecipanti provenivano da Brasile (1015), dagli Usa (1010), Francia (625) e Regno Unito (608) per un totale di 3258 proprietari, con una netta divisione (50% e 50%) tra chi ha in casa un gatto o un cane. La survey è iniziata il 28 settembre e si è conclusa il 9 ottobre.