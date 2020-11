Un anno di “AbOuting”: vota la frase che preferisci

Aboutpharma.com lancia un sondaggio tra i lettori. Vi invitiamo a scegliere una tra le otto affermazioni pronunciate in tema di accesso e umanizzazione delle cure, giustizia sociale, funzionamento del Servizio sanitario nazionale etc. selezionate dal nostro magazine negli ultimi 365 giorni

di Lucia Vignati

Le parole hanno piccole mani, come la pioggia della poesia di Edward Estlin Cummings hanno il potere di aprirci “petalo per petalo” e lasciare un segno. Sanno farci riflettere, sognare, accendere, mettere in discussione. Evolvere. Anche questo è il senso della rubrica “AbOuting” inaugurata un anno fa sulle colonne di AboutPharma and Medical Devices, nel tentativo di distillare i pensieri che più si adattavano ai tempi e al contesto in cui tutti abbiamo vissuto dall’autunno del 2019 a oggi. La rubrica è fatta di frasi, più o meno lunghe, pronunciate da personaggi noti e meno noti, scelte tutte con lo stesso animo: quello delle persone aperte a ricevere uno stimolo, disposte a riflettere sul mondo che le circonda e a prendere la propria dose di responsabilità.

Pensieri e parole

Ne abbiamo selezionate otto tra le circa cento raccolte in questi mesi. Sono quelle che ci hanno colpito di più e oggi chiediamo ai lettori di sceglierne una sola, quella che ritengono più significativa. Del resto, una delle poche cose buone che ci vengono dal 2020 è che ognuno di noi ha dovuto porsi la Domanda, quella con la d maiuscola e che non abbiamo mai tempo di fare perché troppo convinti di avere mille cose più importanti da decidere. Per intendersi quella che assilla anche Snoopy, con gli occhi sbarrati, insonne e sdraiato sul tetto della sua cuccia: “ma cosa è veramente importante per me? Cosa scelgo, io?”.

Vota la frase

Limitatamente al nostro ambito, chiediamo anche ai nostri lettori, di lasciarsi coinvolgere dalle affermazioni riportate a questo link e a votare cliccando sul bottone corrispondente. Cosa è dunque più importante per voi? L’accesso alle cura per tutti? Un Servizio sanitario nazionale alleggerito dalla burocrazia? Avere l’ultima parola sull’algoritmo che orienta le nostre vite prima che ce l’abbia lui su di noi? Restituire umanità alla scienza medica? Forse è un gioco o forse no. Voi cosa scegliete?