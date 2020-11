Farmacovigilanza: Aifa avvia l’iter per finanziare le iniziative regionali

L’agenzia pubblica l’avviso per l’accesso ai fondi per il periodo 2015-2017, in totale oltre 30 milioni di euro stanziati dopo un accordo in Conferenza Stato-Regioni. I progetti entro febbraio 2021

Aifa avvia l’iter per il finanziamento delle iniziative regionali dedicate alla farmacovigilanza. L’Agenzia del farmaco ha infatti pubblicato un avviso relativo ai fondi per la farmacovigilanza per gli anni 2015,2016 e 2017. Si tratta, nel complesso, di oltre 30 milioni di euro oggetto di un accordo in Conferenza Stato-Regioni ratificato più di un anno fa, il 6 giugno 2019.

Istruzioni alle Regioni

L’avviso Aifa fornisce fornisce le indicazioni necessarie per la presentazione delle proposte regionali. Per ogni regione è possibile presentare fino a un massimo di tre proposte progettuali, con un finanziamento complessivo richiesto non superiore alla quota del 20% destinata ai progetti regionali. I progetti dovranno essere presentati utilizzando la modulistica Aifa e presentati all’agenzia regolatoria entro e non oltre il primo febbraio 2021. Poi seguiranno altre fasi di valutazione.

Le quote

I fondi per la farmacovigilanza prevedono, oltre a una quota variabile affidate alle Regioni sulla base dei progetti, anche una quota fissa. Con la determinazione del direttore generale n. 565/2020 dell’8 maggio 2020, l’Aifa ha autorizzato l’erogazione di questa quota, quantificata per ogni singola regione in 150mila euro. “Una quota – spiega Aifa – finalizzata a garantire su tutto il territorio nazionale in modo omogeneo la continuità delle attività regionali di farmacovigilanza”. Ma la fetta più ampia della torta è ancora da spartire.

Le attività di farmacovigilanza

Il fondo residuo disponibile è stato ripartito tra le diverse regioni in quote, riportate nelle “Tabelle di ripartizione”. Queste quote rappresentano rispettivamente il 50% del fondo residuo disponibile destinato ai Centri regionali di farmacovigilanza (Crfv), il 20% del fondo residuo disponibile destinato alla realizzazione di progetti regionali di farmacovigilanza attiva e il 30% del fondo residuo disponibile destinato alla partecipazione a progetti nazionali di farmacovigilanza attiva. Prima di erogarle, serviranno convenzioni ad hoc tra Aifa e le singole Regioni.

Real world

L’accordo Stato-Regioni del 2019 per i fondi 2015-2017 ha previsto per la prima volta un finanziamento specifico per progetti di dimensioni nazionali destinati in particolare allo studio di efficacia e sicurezza dei farmaci utilizzati nel “real world”, al fine di produrre solide evidenze trasferibili sul territorio nazionale