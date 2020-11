Covid-19: Fda approva l’uso in emergenza di un anticorpo neutralizzante di Eli Lilly

L’autorizzazione riguarda pazienti (adulti e di età superiore a 12 anni) con malattia da lieve a moderata, con alto rischio di progredire a una forma grave. Il Governo Usa ha già acquistato 300mila dosi

Negli Stati Uniti via libera all’uso emergenziale di un anticorpo neutralizzante della Eli Lilly contro Covid. La Food and drug administration (Fda) ha concesso questo tipo di autorizzazione a bamlanivimab (LY-CoV555) per il trattamento di pazienti Covid-19 (adulti o con almeno 12 anni) con una forma da lieve a moderata, ad alto rischio di progredire verso una condizione grave e/o un’ospedalizzazione. “Bamlanivimab – spiega l’azienda in una nota – deve essere somministrato il prima possibile dopo un test COVID-19 positivo ed entro 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi. L’autorizzazione consente la distribuzione e l’uso di emergenza di bamlanivimab, che viene somministrato tramite una singola infusione endovenosa”.

L’uso di emergenza

Fda concede l’autorizzazione all’uso di emergenza al fine di rendere disponibile un medicinale che può aiutare a diagnosticare, trattare o prevenire una malattia potenzialmente letale quando non sono disponibili alternative adeguate e approvate. Questo uso di bamlanivimab – spiega Eli Lilly – è autorizzato “solo per il tempo in cui sussistono la circostanze che giustificano l’autorizzazione dell’uso di emergenza, a meno che l’autorizzazione non venga revocata o revocata prima”. L’autorizzazione è temporanea e non sostituisce il processo di revisione e approvazione formale.

Lo sviluppo

Bamlanivimab è un anticorpo monoclonale potente, neutralizzante IgG1 (Mab) diretto contro la proteina spike della Sars-Cov-2. “È progettato – spiega Eli Lilly – per bloccare la carica virale e l’ingresso nelle cellule umane, neutralizzando così il virus, potenzialmente prevenendo e trattando il Covid-19. Bamlanivimab è nato dalla collaborazione tra Lilly e AbCellera. I ricercatori della Lilly rapidamente hanno sviluppato l’anticorpo in meno di tre mesi dalla sua scoperta da parte di AbCellera e dei ricercatori presso il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) Vaccine Research Center”. L’anticorpo è stato identificato da un campione di sangue di uno dei primi pazienti americani guariti da Covid-19.

I dati

L’autorizzazione si basa sui dati di BLAZE-1, uno studio di Fase 2 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo in pazienti con Covid-19 da lieve a moderato di recente diagnosi in regime ambulatoriale. “I pazienti trattati con bamlanivimab – spiega l’azienda -hanno mostrato una ridotta carica virale e tassi ridotti di sintomi e ospedalizzazione. Nello studio BLAZE-1, la frequenza e il tipo di eventi avversi erano simili tra bamlanivimab e placebo, con la maggior parte di gravità da lieve a moderata”.

La mossa del Governo Usa

Il governo degli Stati Uniti ha acquistato 300mila dosi di bamlanivimab e si è impegnato affinché gli americani non abbiano costi diretti legati al farmaco, sebbene le strutture sanitarie potranno richiedere una commissione per la somministrazione del prodotto. Il governo federale è responsabile della corretta allocazione delle scorte di bamlanivimab, che sarà gestita valutando i dati epidemiologici ogni settimana.

Produzione

Per garantire un rapido accesso al trattamento, Lilly ha investito nella produzione su larga scala di bamlanivimab, anche prima che i dati dimostrassero il suo potenziale. L’azienda prevede di produrre fino a un milione di dosi di bamlanivimab 700 mg entro la fine del 2020, da utilizzare in tutto il mondo fino all’inizio del prossimo anno.