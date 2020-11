Farmacovigilanza Ema, la Commissione europea cerca esperti scientifici indipendenti

La scadenza del bando è il 20 novembre. I candidati scelti entreranno in carica il 2 luglio 2021 per tre anni

La Direzione generale di salute e sicurezza della Commissione europea ha pubblicato una cosiddetta call for expressions of interest per entrare a far parte del Prac (Comitato per il risk assessment di farmacovigilanza) dell’Ema in qualità di esperto scientifico indipendente.

La candidatura

Le candidature dovranno essere inviate alla Commissione europea entro e non oltre il 20 novembre 2020. Gli interessati dovranno compilare tutti i documenti che saranno scaricabili dal sito della Commissione Ue. I candidati che avranno successo nella fase di selezione potranno iniziare a partire dal 2 luglio 2021 per un periodo di tre anni. L’esperto scientifico sarà selezionato da una commissione sulla base delle sue competenze. Sarà obbligatorio, una volta selezionati, partecipare alle riunioni mensili del Prac e contribuire al lavoro del comitato.

Il Prac

Organismo a cui è demandato il controllo di farmacovigilanza in tutta Europa, è composto da un rappresentante per Stato membro, un membro rappresentante le professioni healthcare e un membro che porta le istanze delle associazioni dei pazienti. I sei esperti scientifici completano il quadro dei professionisti riuniti intorno al tavolo.