Meridiano Sanità: 15 proposte per l’ecosistema della salute

Dall’ultimo rapporto del think tank The European House-Ambrosetti una ricetta per rilanciare il settore, valorizzando le interazioni virtuose tra sanità ed economia, ricerca e industria life science

Quindici priorità per ripensare l’healthcare, innovando la sanità italiana e valorizzando il binomio salute-economia. Sono quelle individuate dal think tank The European House-Ambrosetti nel rapporto annuale Meridiano Sanità, presentato il 10 novembre in occasione del XV forum omonimo. Con una serie di indicazioni che riguardano da vicino il mondo della farmaceutica.

Meridiano Sanità: 15 punti per rilanciare l’healthcare

Questi i 15 punti su cui il rapporto Meridiano Sanità richiama l’attenzione delle istituzioni e di tutti gli stakeholder:

Aumentare in maniera strutturale le risorse del Fondo sanitario nazionale, definendo una soglia minima in percentuale del Pil per il prossimo triennio (7%), da consolidare negli anni successivi, prevedendo, nel caso in cui la crescita dell’economia si attesti su valori inferiori alle stime, una spesa minima pro capite pari a 2.000 euro. Utilizzare le risorse europee a disposizione, in primis quelle previste del Recovery Fund, per finanziare una riforma strutturale del sistema sanitario, partendo dal potenziamento del personale, l’ammodernamento degli ospedali e la riorganizzazione della rete del territorio in un modello di connected care. Mobilitare risorse per implementare interventi sugli stili di vita e l’ambiente (in primis attività fisica e alimentazione, mobilità e qualità dell’aria) attingendo anche ad altri settori, oltre alla sanità, che hanno impatto sulla salute con un approccio intersettoriale e coordinato. Introdurre una responsabilità super partes a livello di Governo per una visione olistica del sistema salute, secondo un approccio Health in All Policy, con un coordinamento interministeriale che possa superare la frammentarietà di competenze presenti nei diversi ministeri. Implementare modelli sperimentali di finanziamento a carattere pubblico-privato, come gli Health Impact Bond, per consentire la diffusione di soluzioni innovative sia nella gestione delle cronicità sia nella definizione di programmi per promuovere stili di vita per prevenire le principali patologie. Mantenere e potenziare i Fondi ad hoc per i farmaci innovativi istituiti con la Legge di Bilancio 2018 anche alla luce delle importanti innovazioni farmaceutiche già disponibili e in arrivo nei prossimi anni. Introdurre misure volte a sperimentare nuovi meccanismi di trasferimento/compensazione di risorse tra le voci di spesa sanitaria (soprattutto quella farmaceutica) e di spesa sociale (voci di spesa assistenziale e previdenziale dell’Inps) al fine di ottimizzare le risorse già oggi destinate alla salute. Elaborare un Piano nazionale delle Life Sciences con una visione di medio-lungo periodo, in linea con quanto fatto da altri Paesi, che possa affermare il ruolo dell’Italia come hub farmaceutico innovation driven a livello mondiale. Riattivare e aumentare il finanziamento delle misure degli Accordi di innovazione e dei Contratti di sviluppo per dare un forte impulso agli investimenti in ricerca, sviluppo e produzione. Accelerare il processo di semplificazione della burocrazia e introdurre agevolazioni fiscali, sia per le grandi imprese che per le Pmi, per gli investimenti in ricerca (preclinica e clinica) e la riduzione dei costi dell’energia per le attività manifatturiere per incentivare gli investimenti delle imprese che già operano in Italia e attrarre nuovi investimenti esteri. Sviluppare inoltre un contesto normativo stabile (almeno 5 anni) che sostenga l’innovazione tecnologica supportando l’evoluzione dell’infrastruttura digitale esistente, guidi verso modelli di industria 4.0 e processi industriali innovativi e riduca la variabilità regionale. Accelerare il processo di revisione della governance della spesa farmaceutica per rimuovere o mitigare gli effetti distorsivi e penalizzanti per le aziende farmaceutiche più innovative derivanti dal sistema dei tetti di spesa e dal payback. Nell’immediato è indispensabile l’introduzione di un meccanismo di compensazione tra i due tetti di spesa farmaceutica. Tali interventi sono necessari al fine di contribuire a rendere il settore più competitivo nel contesto internazionale e il sistema-Italia più attrattivo per gli investimenti in ricerca e produzione. Aggiornare i Piani programmatici a partire da oncologia, salute mentale, malattie rare, antimicrobico-resistenza e vaccini e dare piena attuazione al Piano Cronicità monitorandone l’implementazione a livello regionale. Ridefinire la programmazione del fabbisogno di medici in base agli scenari epidemiologici, prevedendo un importante piano di assunzioni, la stabilizzazione dei precari e l’aumento delle borse di studio per accedere alla formazione specialistica per superare l’imbuto formativo. Attivare interventi specifici per recuperare i cali degli screening e delle vaccinazioni di questi mesi anche attraverso un maggior coinvolgimento della Mmg e delle farmacie. Inserire nei Lea gli indicatori sulle coperture per tutti i vaccini inseriti nel Pnpv garantendo la chiamata attiva in tutte le Regioni per i vaccini raccomandati e gratuiti, nonché per lo screening cervicale, mammografico e del colon-retto. Implementare politiche mirate di prevenzione, gestione e monitoraggio delle infezioni all’interno delle strutture ospedaliere e sanitarie (inclusi la dotazione di dispositivi di protezione, l’igiene delle mani e la sanificazione di ambienti e superfici) e potenziare i sistemi di sorveglianza delle malattie infettive a livello territoriale attraverso l’istituzione di osservatori epidemiologici e il potenziamento dei dipartimenti di prevenzione. Adottare un approccio di Value Public Procurement adottando criteri più orientati alla qualità, e attivando nel contesto legislativo già disponibile, lo strumento dell’Accordo quadro multi-fornitore con quote per avere una maggiore flessibilità e disponibilità di farmaci/tecnologie per i pazienti e contribuire ad una migliore programmazione della produzione. Diventa indispensabile inoltre avere un maggior confronto con le Stazioni Appaltanti attraverso lo strumento delle consultazioni preliminari di mercato al fine di meglio contestualizzare le gare di fornitura ivi inclusi i temi di durata e le quantità contrattuali.

Meridiano Sanità Index

Come ogni anno, il rapporto ospita il Meridiano Sanità Index, un indice multidimensionale costruito considerando i dati strutturali dei sistemi sanitari a livello internazionale e regionale. “Lo stato di salute della popolazione italiana – spiega The European House-Ambrosetti – risulta ancora tra i migliori in Europa, ma alcuni indicatori destano preoccupazione per la tenuta del sistema nei prossimi anni e rischiano di compromettere lo stato di salute della popolazione. L’Italia ottiene un buon posizionamento (terza, dietro alla Svezia e alla Spagna) per quanto riguarda lo stato di salute della popolazione; ma in linea con la media europea per quanto riguarda l’indice di mantenimento dello stato di salute, che valuta la capacità dei sistemi di migliorare nel prossimo futuro i risultati di salute oggi raggiunti. Analizzando la capacità di risposta del sistema sanitario ai bisogni di salute, l’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza dell’offerta sanitaria e le risorse economiche per il sistema, il Paese – sottolinea il report – registra delle inefficienze soprattutto in termini di prevenzione vaccinale, informatizzazione dei servizi sanitari e accesso all’innovazione farmaceutica”. Quest’anno è stato presentato anche il “Meridiano Sanità Covid-19 response monitor”, un’analisi della capacità di risposta e resilienza dei Paesi all’emergenza sanitaria.