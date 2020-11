Parkinson, grant di 1 milione di dollari alla Fondazione Mondino per la ricerca sul microbioma

L’Istituto Neurologico Nazionale è al centro di un innovativo e ambizioso progetto internazionale per individuare fattori in grado di predire l’insorgenza della malattia di Parkinson

Un grant di oltre un milione di dollari è stato assegnato alla Fondazione Mondino IRCCS, Istituto Neurologico Nazionale di Pavia, per un nuovo progetto internazionale di ricerca sulla malattia di Parkinson. Ad assegnarlo, nell’ambito di un finanziamento di complessivi 8,2 milioni di dollari, la Aligning Science Across Parkinson’s (Asap), diretta da Randy Schekman, premio Nobel per la medicina 2013. E sostenuta dalla Sergey Brin Family Foundation, e la Micheal J. Fox Foundation for Parkinson’s Research.

Lo studio su Parkinson e microbioma

Il team di ricercatori del Mondino guidato da Fabio Blandini, direttore scientifico dell’Istituto e co-Investigator del progetto, parteciperà a uno studio triennale sul ruolo del microbioma nel Parkinson. Con l’obiettivo di analizzare l’influenza del microbioma intestinale sul rischio di sviluppare la malattia. Sia nella forma idiopatica (la più frequente), sia in quelle associate a mutazioni nel gene della glucocerebrosidasi, un enzima lisosomiale che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione dei maggiori gruppi di ricerca internazionali. La speranza è quella di identificare fattori in grado di predire l’insorgenza della malattia.

Partenza prevista a gennaio

“Il progetto rappresenta un unicum – per dimensioni – nella ricerca sul Parkinson” commenta Blandini. “Avrà inizio (Covid permettendo) a gennaio e durerà tre anni. È un progetto molto complesso in cui si combineranno indagini su pazienti e studi sperimentali. La parte sui pazienti, che rappresenta il cuore dello studio, sarà condotta in stretta collaborazione tra Londra e Pavia. Nell’Unità di Cellular and Molecular Neurobiology del Mondino, coordinata da Silvia Cerri, saranno eseguite parte delle analisi previste dal protocollo di studio. Sarà anche l’occasione, vista l’entità del finanziamento, per stabilizzare finalmente alcuni dei nostri giovani migliori”.

I partner del progetto su Parkinson e microbioma

Il progetto è coordinato dallo University College of London e vede la partecipazione, oltre che della Fondazione Mondino IRCCS di Pavia, anche del Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) il centro governativo tedesco per le malattie neurodegenerative e l’ Institut national de la recherche agronomique (INRAE) di Parigi.